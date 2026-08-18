به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی گفت: در قالب این طرح، ۱۵۴ قاچاقچی و ۶۳۵ خرده‌فروش و ۲ هزار و ۱۴۰ معتاد متجاهر و کارتن‌خواب در سطح استان نیز دستگیر شدند.

سرداراحمد نگهبان افزود: مقابله هدفمند با پدیده شوم مواد مخدر، برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان و همچنین جمع‌آوری معتادان متجاهر و کارتن‌خواب از اولویت‌های مهم پلیس در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان است.

وی افزود: در همین راستا از ابتدای مردادماه، طرح آرامش در شهر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انتظامی و تخصصی پلیس در نقاط مختلف استان خراسان رضوی به اجرا درآمد و مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، شناسایی نقاط آلوده و رصد فعالیت عناصر مرتبط با تهیه، حمل و توزیع مواد مخدر، برخورد با این افراد را در دستور کار قرار دادند.



سردار نگهبان با اشاره به نقش مردم در ارتقای امنیت اجتماعی، اظهار داشت: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک مرتبط با فعالیت قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر و همچنین پاتوق‌های احتمالی مصرف و توزیع مواد مخدر را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع‌رسانی کنند تا موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پی گیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس خراسان رضوی با تمام توان و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود، مقابله با قاچاق و عرضه موادمخدر و برخورد قانونی با مخلان امنیت و آرامش جامعه را با جدیت ادامه خواهد داد و در این مسیر، حفظ امنیت، سلامت اجتماعی و آرامش شهروندان را از مهم‌ترین مأموریت‌های خود می‌داند.