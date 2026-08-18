به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این خط پیش از این در اختیار بخش خصوصی قرار داشت، اما با توجه به مطلوب نبودن سطح خدمات، بهره‌برداری از آن به مجموعه اتوبوسرانی واگذار شد و با به‌کارگیری ۱۲ دستگاه اتوبوس برقی هایگر، نوسازی و از امروز در خدمت شهروندان قرار گرفت.

به‌کارگیری اتوبوس‌های برقی در این خط، علاوه بر نوسازی ناوگان، گامی در جهت ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رفاه مسافران و توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک به شمار می‌رود.