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رئیس کمیته منظومه خدمات یکپارچه یزدمن، از کاهش تدریجی وابستگی شهروندان به کارتهای فیزیکی در اتوبوسرانی، تداوم توسعه خدمات یزدمن و برنامهریزی برای تقویت زیرساختهای پشتیبانی این سامانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مجید تجملیان با اشاره به برگزاری نشست بیش از سهساعته کمیته منظومه خدمات یکپارچه یزدمن، گفت: در این نشست آخرین وضعیت اجرای یزدمن در حوزههای مختلف شهری از جمله حملونقل عمومی، شهربازیها، مدیریت پسماند، توسعه سامانههای جدید و زیرساختهای پشتیبانی بررسی و تصمیمگیری شد.
وی با اشاره به گزارش سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری یزد درباره اجرای برنامه «یزدمن» در ناوگان اتوبوسرانی افزود: با پیگیریهای کمیته و فعالیتهای شهرداری یزد همچون آموزش و فرهنگسازی صورت گرفته، امروز بخش قابل توجهی از شهروندان میدانند که برای استفاده از اتوبوس میتوانند از تلفن همراه هوشمند خود استفاده کنند و الزامی به استفاده از کارت فیزیکی ندارند.
رئیس کمیته منظومه خدمات یکپارچه یزدمن ادامه داد: افزایش استفاده شهروندان از تلفن همراه برای دریافت خدمات اتوبوسرانی، موجب کاهش نیاز به فروش و شارژ کارتهای فیزیکی شده است و بر همین اساس، تعداد نیروهای مستقر در پایانهها برای فروش و شارژ کارت نیز بهتدریج کاهش خواهد یافت.
تجملیان تأکید کرد: کاهش استفاده از کارت فیزیکی به معنای حذف آن نیست و برای شهروندانی که به هر دلیل امکان استفاده از تلفن همراه هوشمند را ندارند، کارتهای یزدمن همچنان از طریق فروشگاهها، مغازهها و سوپرمارکتها در دسترس خواهد بود. همچنین برای شارژ این کارتها علاوه بر امکان شارژ اینترنتی، دستگاههای کارتخوان ویژهای در پایانهها نیز پیشبینی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت اجرای یزدمن در شهربازیهای شهر گفت: بر اساس گزارش سازمان سیما و منظر، اجرای این سامانه در شهربازیها از پایداری مناسبی برخوردار است و طی چند ماه گذشته مجموع زمان قطعی سامانه در این بخش کلاً در حدود نیم ساعت بوده است.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد افزود: گلایه شهروندانی که در زمان قطعی سامانه امکان دریافت خدمت نداشتهاند، کاملاً بهحق است و تلاش میکنیم با پیشبینی تمهیدات فنی لازم، همین میزان قطعی نیز به حداقل ممکن برسد. البته همانگونه که مردم عزیزمان هم میدانند در سامانههای فناوری اطلاعات (حتی حساسترین آنها که سامانههای بانکی هستند) هم دستیابی به پایداری صددرصدی عملاً امکانپذیر نیست، اما هدف ما رسیدن به بالاترین سطح پایداری و کاهش اختلالات است.
تجملیان همچنین از بررسی وضعیت سامانههای حوزه مدیریت پسماند خبر داد و گفت: سامانه «بهروب» در بستر یزدمن فعال است و شهروندانی که پسماند خشک خود را تفکیک میکنند، میتوانند از طریق این سامانه نسبت به تحویل پسماند به شهرداری و دریافت ارزش آن اقدام کنند.
وی درباره سامانه «بازپس» نیز اظهار کرد: پیمانکار این سامانه با مشکلاتی مواجه شده و سازمان مدیریت پسماند باید نسبت به انتخاب پیمانکار جایگزین اقدام کند تا ارائه این خدمت با کیفیت و پایداری بیشتری ادامه پیدا کند.
رئیس کمیته منظومه خدمات یکپارچه یزدمن خاطرنشان کرد: در کنار سامانههای بهروب و بازپس، سازمان مدیریت پسماند راهاندازی کیوسکهای متعدد در سطح شهر را نیز آغاز کرده است تا شهروندانی که به هر دلیل تمایل یا امکان استفاده از یزدمن را ندارند، بتوانند از این مسیر نسبت به تحویل پسماند خشک خود به صورت دستی اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد درباره برنامه زمانبندی راهاندازی سامانههای جدید یزدمن گفت: بخشی از برنامههای پیشبینیشده برای توسعه منظومه خدمات یکپارچه یزدمن به دلیل شرایط و اتفاقات سال گذشته با تأخیر مواجه شد؛ اما با وجود این تأخیر، تعدادی از سامانههای جدید راهاندازی شده و شهروندان نیز میتوانند افزایش کمّی و کیفی خدمات ارائهشده در یزدمن را مشاهده کنند.
تجملیان اضافه کرد: سایر سامانههایی که در سازمان فاوا در حال تدوین و آمادهسازی هستند نیز باید با جدیت دنبال شوند تا با وجود تأخیر ایجادشده، در ادامه سال به منظومه خدمات یکپارچه یزدمن اضافه شوند و دامنه خدمات قابل ارائه به شهروندان افزایش پیدا کند.