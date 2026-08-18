با تلاش متخصصان داخلی، دستگاه پلنتر نیشکر در شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر بومی سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر گفت: با هدف افزایش بهره وری و میزان کشت نیشکر، ساخت دستگاه پلنتر در این شرکت با استفاده از توان و دانش داخلی و متخصصان بومی در دستور کار قرار گرفت.

محمود شمیلی افزود: دستگاه پلنتر به صورت خودکار قلمه‌های نیشکر را در درون زمین کشت می‌کند و ضنن افزایش میزان کشت در جهت کاهش هزینه‌ها نقش اثرگذاری دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون چهار دستگاه پلنتر در شرکت کشت و صنعت کارون ساخته شده است، ادامه داد: تا سال آینده نیز ۶ دستگاه دیگر نیز پس از ساخت به ناوگان این شرکت افزوده خواهد شد.