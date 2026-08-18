رئیس اداره پارک ملی لار از اجرای دو عملیات مشترک حفاظتی با همکاری مراجع قضایی و انتظامی در مناطق لواسانات و لاریجان خبر داد که منجر به کشف و ضبط تعدادی سلاح و مهمات غیرمجاز از چادرهای مستقر در این محدوده شد.

کشف و ضبط سلاح و مهمات غیرمجاز در دو عملیات حفاظتی پارک ملی لار

کشف و ضبط سلاح و مهمات غیرمجاز در دو عملیات حفاظتی پارک ملی لار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا میران‌ زاده با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش ‌هایی درباره احتمال نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز در برخی چادرهای مستقر در محدوده پارک ملی لار، موضوع با هماهنگی مراجع قضایی ذیصلاح در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در بخش واقع در حوزه لواسانات، پس از اخذ دستور قضایی از دادستان لواسانات، مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی لار با همکاری عوامل کلانتری ۱۶۵ لتیان نسبت به بررسی محل ‌های مورد نظر اقدام کردند که در جریان این عملیات، تعدادی سلاح و مهمات کشف و توسط عوامل انتظامی ضبط شد.

رئیس اداره پارک ملی لار ادامه داد: پیش از این نیز عملیات مشابهی در بخش واقع در حوزه استان مازندران پارک ملی لار، با دستور قضایی رئیس حوزه قضایی بخش لاریجان و همکاری عوامل کلانتری پلور انجام شد که در این عملیات نیز تعدادی سلاح و مهمات کشف و ضبط و اقدامات قانونی لازم انجام گرفت.

میران ‌زاده با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه ‌های مسئول در حفاظت از پارک ملی لار اظهار کرد: گستردگی جغرافیایی این منطقه و قرار گرفتن بخش ‌هایی از آن در حوزه‌ های قضایی و انتظامی استان‌ های تهران و مازندران، ضرورت همکاری و هماهنگی مستمر میان یگان حفاظت محیط زیست، دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی را افزایش داده است.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات ‌ها با هدف پیشگیری از شکار و صید غیرمجاز، ارتقای ضریب حفاظتی منطقه و صیانت از زیستگاه‌ ها و حیات‌ وحش ارزشمند پارک ملی لار و در چارچوب دستورات قضایی انجام شده است و پایش و اقدامات حفاظتی در منطقه با جدیت ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره پارک ملی لار در پایان از همکاری مراجع قضایی و انتظامی لواسانات و لاریجان قدردانی کرد و گفت: موارد مکشوفه صورت‌ جلسه و برای طی مراحل قانونی و قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.