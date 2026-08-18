به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ در این جلسه که با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد ،حمید دهرویه معاون امور اقتصادی استاندار سمنان گفت:در پارک علم و فناوری سمنان بحث مدارس دیجیتال در حال پیگیری است تا یک هنرستان دیجیتال را در استان سمنان داشته باشیم.

محمد حافظ حکمی معاون فناوری، نوآوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان سمنان در توزیع داده در کشور گفت : با توجه به ظرفیت منابع انسانی و دانشگاهی در سمنان ، قطب آموزش منابع انسانی اقتصاد دیجیتال باید در این استان تشکیل شود.

حکمی افزود : در توسعه پارک‌ها ضمن تمرکز زدایی باید همکاری با مرکز را جدی بگیریم و موضوع دیگر که بسیار مهم است امنیت سایبری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

در ادامه با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسمی از دانش آموزان، معلمان، مدیران مدارس و مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها که در زمینه برنامه نویسی و هوش مصنوعی صاحب مقام برتر شدند، تقدیر شد.

استاندار سمنان از مسئولان مرتبط خواست در راستای ارتقای استان سمنان به مقام اول طرح ایران دیجیتال در کشور برنامه ریزی و هدف گذاری کنند.

طرح ایران دیجیتال با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش رایگان برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی را در اختیار دانش‌آموزان سراسر کشور قرار داده است.