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معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان خواستار افزایش سرعت توسعه اسکواش، ارتقای تعداد ورزشکاران سازمانیافته و توجه ویژه به توسعه این رشته در استانها شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی سالانه فدراسیون اسکواش امروز (سهشنبه) با ریاست فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، برگزار شد.
در این مجمع، مهین فرهادیزاد، نماینده کمیته ملی المپیک، امیر عزیزیپور رییس فدراسیون اسکواش، کامیار اکبری سلطانی مدیرکل دفتر مشترک فدراسیونهای ورزشی، اعضای هیأت رییسه، نمایندگان هیأتهای استانی (بهصورت برخط) و سایر اعضای مجمع حضور داشتند و گزارش عملکرد فدراسیون، گزارشهای مالی و برنامههای آتی این فدراسیون مورد بررسی قرار گرفت.
فریبا محمدیان در این نشست با اشاره به تأکیدات دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، بر توسعه همهجانبه ورزش اظهار داشت: «یکی از موضوعات مهمی که وزیر بر آن تأکید دارد، انضباط همهجانبه است؛ رویکردی که هم علمی، هم مدیریتی و هم انسانی است. وقتی در یک سازمان نظم و انضباط همهجانبه حاکم باشد، پاکی آن سازمان رشد میکند و وزیر ورزش و جوانان نیز دنبال اشاعه ورزش پاک است.»
وی با قدردانی از عملکرد فدراسیون اسکواش در حرکت در مسیر قانون و برنامههای توسعهای افزود: «در این مجمع تلاش برای پاک بودن، یعنی در مدار قانون بودن، جلوگیری از تعارضات و مغایرتها و حرکت به سمت توسعهای که تدوین شده، مشهود بود، اما این مسیر به سرعت بیشتری نیاز دارد و ما این سرعت را از شما انتظار داریم.»
تأکید محمدیان بر افزایش ورزشکاران سازمانیافته معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان یکی از محورهای مهم سخنان خود را به افزایش تعداد ورزشکاران سازمانیافته اختصاص داد و گفت: «در گزارش چند سال اخیر، تعداد ورزشکاران سازمانیافته در حد انتظار رشد نکرده است، در حالی که رویدادهای داخلی خوبی برگزار شده است. این میزان رشد برای ما قابل قبول نیست و انتظار داریم در سال ۱۴۰۵ شاهد افزایش معنادار این آمار باشیم.»
محمدیان با اشاره به راهبردهای سوم و چهارم برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ فدراسیون اسکواش، این دو راهبرد را از ظرفیتهای مهم برای افزایش ورزشکاران سازمانیافته دانست و خاطرنشان کرد: «در رویدادهای داخلی و برنامههای مربوط به جشنوارهها، هیأتهای استانی باید ورود ویژه داشته باشند و از انواع خلاقیتها و ابتکارات برای جذب و سازماندهی ورزشکاران استفاده کنند.»
وی همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت مدارس و دانشگاهها برای توسعه اسکواش تأکید کرد و افزود: «ظرفیتهای دانشآموزی و دانشگاهی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و لازم است بدانیم در مدارس و دانشگاهها چه اتفاقی در حال رخ دادن است و چه ظرفیتهایی برای توسعه این رشته وجود دارد.»
بوشهر باید صاحب هیأت اسکواش شود
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیتهای استانهای مختلف کشور، از نبود هیأت اسکواش در استان بوشهر انتقاد کرد و گفت: «قابل قبول نیست که مردم خونگرم بوشهر از این ظرفیت جذاب و هیجانانگیز اسکواش بهرهمند نشوند. همه شما باید دست به دست هم بدهید تا این استان صاحب هیأت شود و پرچم اسکواش در بوشهر بالا برود. ما قطعاً در این مسیر کنار شما هستیم.»
محمدیان همچنین خواستار تعیین تکلیف هیأتهای شهرستانی و شناسهدار شدن آنها شد و خطاب به رییس فدراسیون گفت: «گزارشهایی داریم که تعدادی از هیأتهای شهرستانی تحت پوشش استانها هنوز شناسهدار نیستند. اگر هیأتها شناسه نداشته باشند، امکان ارائه کمکهای مالی و مادی به آنها وجود ندارد؛ بنابراین از رییس محترم فدراسیون میخواهم این موضوع را پیش از پایان سال پیگیری و حل کنند.»
صیانت از ورزشکاران و ترویج رفتار حرفهای
وی در ادامه بر ضرورت آگاهیبخشی نسبت به زیست ورزشی، رفتار حرفهای و صیانت از ورزشکاران تأکید کرد و گفت: «در برنامه عملیاتی چندین کارگاه آموزشی دیده شده که بسیار خوب است، اما انتظار دارم موضوع آگاهیبخشی نسبت به زیست ورزشی، رفتار حرفهای و صیانت از ورزشکاران پررنگتر شود.»
محمدیان افزود: «در کنار دورههای مربیگری، باید به مربیان آموزش داده شود که صیانت همهجانبه از ورزشکاران، رعایت کلام و ادبیات حرفهای و مسئولیتپذیری در قبال ورزشکاران چه اهمیتی دارد.»