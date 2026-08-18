به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران امروز ۲۷ مرداد با افزایش ۰.۸۴ درصدی و ۴۹ هزارو ۵۶۶ واحدی در محدوده ۵ میلیون و ۹۴۷ هزار واحدی قرار گرفت.

در ساعات ابتدایی معاملات بازار سرمایه با عرضه همراه شد، اما عرضه‌ها در بازار از سوی سرمایه گذاران خریداری شد و شاخص کل بورس نزدیک به محدود ۶ میلیون واحد شد

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۵۵ درصدی و ۹ هزار و ۱۲۳ واحدی در سطح یک میلیون و ۶۷۳ هزار واحدی ایستاد.

با این حال امروز بیش از یک هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه محصولات شیمیایی و صنایع دارویی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۵۲ درصد بازار معادل حدود ۴۳۰ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.