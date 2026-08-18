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نخستین تمرین توپی تیم ملی بانوان کشورمان امروز در سالن تمرین آکادمی والیبال تیانجین برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی چین تایپه نخستین حریف ایران در این دوره از رقابتهای والیبال بانوان قهرمانی آسیا و به نوعی پاشنه آشیل زنان ایران برای صعود به دور دوم مسابقات است.
بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران که برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا به تیانجین اعزام شدهاند، امروز ۲۷ مرداد نخستین تمرینات توپی خود را در سالن تمرین آکادمی والیبال تیانجین که جزو یکی از برترین آکادمیهای چین محسوب میشود، برگزار کردند.
علیرضا طلوع کیان مدیرفنی تیم برنامه توپگیری، دریافت و سرویس را طبق آنالیز تیم چین تایپه در دستور کار تمرینات صبح امروز ملی پوشان قرار داد.
رقابتهای والیبال قهرمانی زنان آسیا از ۳۰ مرداد آغاز میشود و تیم ایران با تیمهای چین تایپه، چین و عراق همگروه است.
ترکیب تیم ملی ایران در این پیکارها را شبنم علیخانی، غزاله بستان، نگار هاشمی، محدثه مشتاقی، فاطمه خلیلی، زهرا کریمی، یسنا آهنکوب رو، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، آیدا ولی نژاد، ستایش حسینی و فاطمه منظوری تشکیل میدهند.
تیم ایران در دوره گذشته این رقابتها به جایگاه دهمی بسنده کرد.