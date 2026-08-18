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رئیس پارک علم و فناوری یزد از ثبت فروش بیش از ۲۷ همتی محصولات فناور و دانشبنیان استان یزد در سال گذشته خبر داد و گفت: درآمد حاصل از فروش محصولات دانشبنیان در استان یزد نسبت به هدفگذاری ۹ همتی، سه برابر افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شخصی نیایی با اشاره به عملکرد شرکتهای فناور و دانشبنیان استان یزد اظهار کرد: هدفگذاری سال گذشته برای درآمد حاصل از فروش محصولات دانشبنیان ۹ همت بود که با تحقق بیش از ۲۷ همت، رشد سه برابری محقق شد.شخصینیایی افزود: برای سال جاری نیز درآمد ۱۹ همتی هدفگذاری شده است و پیشبینی میشود با افزایش حدود ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته، این رقم به ۳۵ همت برسد.
وی همچنین از دریافت مجوز نسل پنجم برای پارک علم و فناوری یزد خبر داد و گفت: پارک علم و فناوری یزد به عنوان نخستین پارک کشور این مجوز را دریافت کرده و تنها مجموعهای در کشور است که همزمان در پنج نسل فعالیت میکند.رئیس پارک علم و فناوری یزد، هدف نسل پنجم را «قدرت ملی» عنوان کرد و افزود: در این نسل تلاش میشود ادبیات دانشبنیان اثرگذاری بیشتری در میان مردم داشته باشد.
شخصینیایی تصریح کرد: بر همین اساس، همه دستگاههای اجرایی استان یزد باید نماینده دانشبنیان داشته باشند و یزد به عنوان نخستین شهر دانشبنیان کشور معرفی خواهد شد.وی همچنین از صدور مجوز راهاندازی مرکز رشد شهرستان خاتم خبر داد و گفت: با راهاندازی این مرکز، خاتم پس از ابرکوه، اردکان و میبد، چهارمین شهرستان استان یزد خواهد بود که از مرکز رشد برخوردار میشود.
در حال حاضر ۶۲۳ شرکت فناور و ۱۸۸ شرکت دانشبنیان در استان یزد فعالیت میکنند که ۱۱ شرکت از این تعداد در سال جاری راهاندازی شدهاند.