رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: شورا‌های آموزش وپرورش می‌توانند حلقه پیوند میان ظرفیت تخصصی آموزش و پرورش و توان مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد محمودزاده در سی و نهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با تاکید بر ظرفیت شورا‌های آموزش و پرورش، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های واسط و ظرفیت‌های راهبردی حکمرانی تعلیم و تربیت افزود: شورا‌های آموزش وپرورش امروز می‌توانند حلقه پیوند میان ظرفیت تخصصی آموزش و پرورش و توان مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور باشند؛ ظرفیتی که در دولت چهاردهم، با تأکید بر وفاق ملی و قرار گرفتن آموزش و پرورش در زمره اولویت‌های اساسی کشور، بیش از گذشته در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت تربیتی مورد توجه قرار گرفته است.

محمودزاده گفت: شورا‌های آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین نهاد‌های واسط و ظرفیت‌های راهبردی حکمرانی تعلیم و تربیت در کشور است؛ نهادی که قانون‌گذار با هدف نهادینه‌سازی مشارکت، تقویت نظارت اجتماعی و بهره‌گیری نظام‌مند از ظرفیت‌های جامعه شکل داده و امروز می‌تواند نقشی اثربخش در هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و استانی برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت ایفا کند.

وی افزود: اهمیت شورا‌ها از آنجا ناشی می‌شود که تعلیم و تربیت، مأموریتی حاکمیتی، چندساحتی و میان‌بخشی است و تحقق اهداف آن، در کنار ظرفیت تخصصی آموزش و پرورش، به همراهی ظرفیت‌های مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور نیاز دارد.

محمودی گفت: از این منظر، کارآمدی شورا‌ها را باید در کیفیت مشارکت، توانمندی آنها در شناسایی، تحلیل و حل نظام‌مند مسائل، هم‌راستاسازی ظرفیت‌های نهادی و تبدیل سرمایه‌های متنوع جامعه به ظرفیت‌های هم‌افزا و اثرگذار در مسیر اهداف تعلیم و تربیت ارزیابی کرد؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت تربیتی باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: استانداران به‌عنوان رؤسای شورا‌های آموزش و پرورش استان‌ها، نقش مؤثری در تبدیل این اولویت ملی به برنامه‌ها و اقدامات استانی ایفا می‌کنند؛ نقشی که در حوزه‌هایی همچون توسعه و تجهیز فضا‌های آموزشی، ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی، تحقق عدالت تربیتی و پیشبرد نهضت ملی مدرسه‌سازی بیش از گذشته نمایان شده است.

وی گفت: همراهی و اهتمام استانداران در این عرصه، زمینه را برای توجه منسجم‌تر مدیریت استان به مسائل آموزش و پرورش و پیوند مؤثرتر برنامه‌های توسعه‌ای استان با اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از استان‌ها، ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی با تمرکز بیشتری در مسیر بهبود زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای کیفیت خدمات تعلیم و تربیت و گسترش فرصت‌های برابر یادگیری به کار گرفته شده است.

محمودزاده افزود: عملکرد شورا‌های آموزش و پرورش همه‌ساله بر اساس چهار محور اصلی شامل حکمرانی مشارکتی و راهبری اثربخش، کیفیت‌بخشی به تعلیم و تربیت و تحقق سند تحول بنیادین، بسیج منابع و توسعه سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش و تحقق عدالت تربیتی ارزیابی می‌شود.

محمودزاده گفت: بر همین اساس، نتایج ارزیابی عملکرد شورا‌های آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴_ ۱۴۰۳، تصویری روشن از تنوع مسیر‌های موفقیت در حکمرانی تعلیم و تربیت استان‌ها ارائه کرد؛ به‌گونه‌ای که استان‌های سمنان، کرمانشاه، تهران، هرمزگان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان رضوی در مجموع شاخص‌ها، بالاترین امتیاز را کسب کردند، آذربایجان شرقی در شاخص‌های آموزشی و پرورشی، مرکزی در اجرای احکام مالی قانون و جلب مشارکت خیرین و دستگاه‌های اجرایی و یزد در عملکرد دبیرخانه، برگزاری جلسات و کیفیت مصوبات در جایگاه‌های برتر قرار گرفتند و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار نیز به‌عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش برتر در میان مناطق آزاد تجاری مورد تقدیر قرار گرفت.

وی افزود: این انتخاب‌ها، فراتر از یک رتبه‌بندی، مجموعه‌ای از تجربه‌های موفق مدیریتی در میدان واقعی تعلیم و تربیت را آشکار می‌کند؛ تجربه‌هایی که از کیفیت‌بخشی آموزشی و پرورشی و توسعه فضا‌های یادگیری تا فعال‌سازی مشارکت‌های اجتماعی و اجرای ظرفیت‌های قانونی شورا‌ها را دربرمی‌گیرد و اکنون می‌تواند با مستندسازی و انتقال میان استان‌ها، از یک موفقیت استانی به سرمایه‌ای برای یادگیری و ارتقای عملکرد شورا‌های آموزش و پرورش در سراسر کشور تبدیل شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در پایان اظهار داشت: در امتداد این مسیر، معیار نهایی، اثری است که تصمیم‌ها و اقدامات شورا‌ها بر کیفیت تعلیم و تربیت، عدالت تربیتی و فرصت‌های یادگیری دانش‌آموزان بر جای می‌گذارد. شورا‌های آموزش و پرورش با پیوند دادن ظرفیت تخصصی آموزش و پرورش با توان مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و علمی استان‌ها، می‌توانند زمینه‌ای فراهم کنند که ظرفیت‌های موجود، هدفمند و هماهنگ در خدمت اولویت‌های تعلیم و تربیت قرار گیرد.