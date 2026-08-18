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تأمین اسباب آرامش و امنیت در بوستانها همواره یکی از مطالبات مردم بوده که با همراهی پلیس این امنیت در پارکها فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، موضوعی که در کنار خدمت رسانی از جمله روشنایی، یکی از ضرورتهای اماکن تفریحی در شهرستان هاست.
حضور مستمر نیروهای انتظامی و برخورد با تخلفات، امنیت و آرامش را در پارکها برای شهروندان فراهم میکند.
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان گفت: ۷۰ دستگاه موتور سیکلت متخلف در حوزه پارکها توقیف و افرادی که برای دیگران مزاحمت ایجاد میکردنددستگیر شدند.