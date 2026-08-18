به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، موضوعی که در کنار خدمت رسانی از جمله روشنایی، یکی از ضرورت‌های اماکن تفریحی در شهرستان هاست.

حضور مستمر نیرو‌های انتظامی و برخورد با تخلفات، امنیت و آرامش را در پارک‌ها برای شهروندان فراهم می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان گفت: ۷۰ دستگاه موتور سیکلت متخلف در حوزه پارک‌ها توقیف و افرادی که برای دیگران مزاحمت ایجاد میکردنددستگیر شدند.