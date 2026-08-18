

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، ستاد تنظیم بازار معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از لغو محدودیت های پیشین در زمینه واردات کالاها و محصولات مجاز خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبه نشست هفدهم مردادماه این ستاد، امکان ثبت سفارش سالانه برای تمامی کالا‌های مجاز در سامانه متمرکز تجارت خارجی به صورت مستمر و بدون لحاظ سقف و سابقه مهیا است.

در اطلاعیه ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی اضافه شده است که متقاضیان می توانند به تواتر نسبت به ثبت سفارش در سامانه مذکور اقدام کنند.