به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی فرماندار ویژه آبادان و امام جمعه این شهرستان، با جمعی از آزادگان شهرستان آبادان دیدار و از سال‌ها ایثار، مقاومت و صبوری آنان در دوران اسارت تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خسرو پیرهادی فرماندار ویژه شهرستان آبادان در این دیدار با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی گفت: به همین مناسبت افتخار داشتیم به نمایندگی از مجموعه آزادگان شهرستان آبادان در خدمت جمعی از آزادگان عزیز باشیم و از زحمات و ایثارگری‌های آنان قدردانی کنیم.

او افزود: آزادگان علاوه بر اینکه در دوران دفاع مقدس به عنوان رزمنده از میهن اسلامی دفاع کردند، به دلیل تحمل سال‌ها درد، رنج و سختی دوران اسارت جایگاه ارزشمند دیگری دارند.

فرماندار ویژه آبادان ادامه داد: وظیفه ماست که در مناسبت‌هایی همچون سالروز بازگشت آزادگان، در کنار این عزیزان حضور پیدا کنیم و از ایثار و فداکاری‌های آنان قدردانی کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی امام جمعه آبادان نیز در این دیدار گفت: سالروز بازگشت آزادگان عزیز به کشور، یادآور سال‌ها مقاومت و ایستادگی این بزرگواران در دوران اسارت است.

او افزود: آزادگان سند‌های افتخار و مظلومیت ملت و کشور ما هستند که سال‌های سال در بند اسارت بودند، اما روح آنان آزاد و مقاوم باقی ماند.

امام جمعه آبادان ادامه داد: آزادگان پس از بازگشت به میهن اسلامی، انسان‌هایی مقاوم، خودساخته، مؤمن و وفادار به انقلاب بودند و امروز نیز هرجا که حضور دارند، منشأ خیر و برکت هستند.

حجت الاسلام و المسلمین غبیشاوی افزود: آزادگان همچنان مدافع آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی و پشتیبان ولایت هستند و این روحیه ارزشمند آنان باید برای نسل‌های آینده تبیین و حفظ شود.

او گفت: از خداوند متعال می‌خواهیم وجود آزادگان سرافراز را برای کشور و ملت ایران حفظ کند و همه ما وظیفه داریم قدردان ایثارگران، آزادگان و خانواده‌های معظم آنان باشیم.

در پایان این دیدار با اهدا لوح تقدیر از رشادت‌ها و فداکاری‌های آزادگان قدردانی شد.