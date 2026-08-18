صد و هفتادمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، به صحنه‌ای برای نمایش اقتدار ملی و محکومیت جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صد و هفتادمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، بار دیگر جلوه‌ای از اتحاد، غیرت و اقتدار ملی را به نمایش گذاشت.

مردم ایلام با حضور پرشور خود در میدان، جنایت‌های اخیر آمریکا علیه ایران اسلامی را محکوم کردند و بر ادامه راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید نمودند.

حاضران در این مراسم، با سردادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر وفاداری خود را به نظام و رهبری نشان دادند و اعلام کردند که ملت ایران در برابر هرگونه جنایت و تجاوز دشمنان، استوار و یکپارچه ایستاده است.