به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، این کتاب نوشته حمیدرضا ملازینل است که در آن به خاطرات رزمنده هشت سال دفاع مقدس، فرج‌الله فصیحی رامندی پرداخته شده است.

یکی از نویسندگان و پژوهشگران ادبیات پایداری در آیین رونمایی از این کتاب، ثبت و ضبط خاطرات جبهه، جنگ و دوران اسارت آزادگان را یک تکلیف مهم و بزرگ دانست و تأکید کرد: ما در دوران دفاع مقدس از ۱۵ کشور، بیش از ۶۶ هزار اسیر در اردوگاه‌های کشورمان داشتیم و رفتار کریمانه با اسرای جنگی، جلوه دیگری از فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ما بود.

مرتضی سرهنگی افزود: مجموعه خاطرات آزادگان و رزمندگان، گنجینه‌ای ارزشمند برای نسل‌های امروز و فردای این مرز و بوم است که باید با جدیت گردآوری و ماندگار شود.

حمیدرضا ملازینل نویسنده کتاب تا بهمن سیگار نمی‌کشم در خصوص نگارش این کتاب طی ۱۲ سال گفت: نوشتن این کتاب، قدمی کوچک است تا بخش‌هایی از صبر و استقامت آزادگان را برای نسل امروز تشریح کند.

قافله‌باشی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هم گفت: آثار مختلف و متنوعی در خصوص شخصیت‌های موثر در دوران دفاع مقدس جمع آوری شده که تبدیل به کتاب خواهد شد.