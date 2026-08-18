رونمایی از یک اثر حوزه ادبیات پایداری در قزوین
در مراسمی از کتاب «تا بهمن سیگار نمیکشم»، با موضوع ادبیات پایداری در قزوین رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، این کتاب نوشته حمیدرضا ملازینل است که در آن به خاطرات رزمنده هشت سال دفاع مقدس، فرجالله فصیحی رامندی پرداخته شده است.
یکی از نویسندگان و پژوهشگران ادبیات پایداری در آیین رونمایی از این کتاب، ثبت و ضبط خاطرات جبهه، جنگ و دوران اسارت آزادگان را یک تکلیف مهم و بزرگ دانست و تأکید کرد: ما در دوران دفاع مقدس از ۱۵ کشور، بیش از ۶۶ هزار اسیر در اردوگاههای کشورمان داشتیم و رفتار کریمانه با اسرای جنگی، جلوه دیگری از فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ما بود.
مرتضی سرهنگی افزود: مجموعه خاطرات آزادگان و رزمندگان، گنجینهای ارزشمند برای نسلهای امروز و فردای این مرز و بوم است که باید با جدیت گردآوری و ماندگار شود.
حمیدرضا ملازینل نویسنده کتاب تا بهمن سیگار نمیکشم در خصوص نگارش این کتاب طی ۱۲ سال گفت: نوشتن این کتاب، قدمی کوچک است تا بخشهایی از صبر و استقامت آزادگان را برای نسل امروز تشریح کند.
قافلهباشی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان هم گفت: آثار مختلف و متنوعی در خصوص شخصیتهای موثر در دوران دفاع مقدس جمع آوری شده که تبدیل به کتاب خواهد شد.