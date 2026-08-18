مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی، از خرید تضمینی گندم در استان به ارزش ۸۵۹ میلیارد تومان تاکنون خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: تاکنون ۱۷ هزار و ۳۶۸ تن گندم در استان خریداری شده است که از مجموع گندم خریداری‌شده، ۱۵ هزار و ۷۶ تن از مراکز خرید مباشر و ۲ هزار و ۲۹۲ تن نیز از سوی مرکز خرید ملکی دریافت شده است.

حسینی‌نسب با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی همچنان ادامه دارد، افزود: تاکنون ۲۸۴ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران، به حساب کشاورزان واریز شده و پرداخت مابقی نیز پس از تأمین اعتبار از سوی دولت انجام خواهد شد.

وی گفت: تاکنون تعداد محموله‌های خریداری شده ۴ هزار و ۳۲۶ محموله و تعداد کشاورزان نیز ۲ هزار و ۶۰۷ نفر بوده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی با اشاره به میزان خرید در شهرستان‌های استان گفت: شهرستان نهبندان با خرید ۳ هزار و ۱۳۳ تن گندم، بیشترین میزان خرید تضمینی را در بین شهرستان‌های خراسان جنوبی به خود اختصاص داده است.