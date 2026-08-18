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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: ساختگاه جدید نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۴۹ مگاوات در حال ساخت است که تا ماه آینده دو نیروگاه در نمین و خلخال به بهرهبرداری میرسند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ناصر عبداللهیان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ، با اشاره به وضعیت شبکه برق کشور اظهار کرد: امسال ناترازی برق در سطح کشور ۱۴ هزار مگاوات بود که این رقم نسبت به ۱۶ هزار مگاوات سال گذشته، نشاندهنده بهبود شرایط است. یکی از دلایل اصلی این بهبود، توسعه بهرهبرداری از انرژی خورشیدی است که ظرفیت آن در کشور از هزار و ۸۰۰ مگاوات، به ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده و هدفگذاری شده است تا پایان شهریورماه به ۱۱ هزار مگاوات افزایش یابد.
وی افزود: در طول ایام جنگ، ۵ هزار مگاوات انرژی نیروگاهی در سطح کشور از دست رفت و همچنین برخی پتروشیمیها و صنایع فلزی که پیش از جنگ بخشی از برق مورد نیاز خود را تولید و به شبکه تزریق میکردند، اکنون مصرفکننده برق عمومی هستند.
عبداللهیان به وضعیت استان اردبیل اشاره کرد و گفت: پیک مصرف برق استان در ۵ مرداد ۱۴۰۵ با میزان ۴۸۳ مگاوات ثبت شد؛ این در حالی است که نیاز مصرف استان ۵۷۴ مگاوات تعیین شده بود که با مدیریت صحیح، این میزان کاهش یافت.
وی یادآور شد: ناترازی موجود در بخشهای مختلف مدیریت میشود؛ به طوری که در بخش کشاورزی ۱۹ ساعت برق در اختیار کشاورزان قرار میگیرد، در شهرکهای صنعتی یک روز قطع برق اعمال میشود و در بخش خانگی نیز روزانه ۲ ساعت مدیریت مصرف با اطلاع قبلی صورت میگیرد.