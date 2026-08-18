پخش زنده
امروز: -
دبیر دومین دوره جشنواره «آکادمی نمایشنامهنویسان»، مهمترین تفاوت این دوره در مقایسه با دوره نخست را تخصصی شدن ساختار جشنواره و تفکیک آثار در سه بخش «تألیفی»، «اقتباسی» و «سیاوشان» عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حسن حسینی با اشاره به تجربه موفق دوره نخست جشنواره «آکادمی نمایشنامهنویسان» گفت: در نخستین دوره، تمامی آثار در یک بخش مورد ارزیابی قرار میگرفتند، اما بررسی روند داوری و جمعبندی تجربههای بهدستآمده نشان داد که نمایشنامههای تألیفی، اقتباسی و آثاری که به مسائل روز جامعه میپردازند، هر یک ویژگیها و معیارهای تخصصی خود را دارند و ارزیابی آنها در یک چارچوب مشترک، نمیتواند همه ظرفیتهای این آثار را بهدرستی منعکس کند.
وی افزود: بر همین اساس، در فراخوان دومین دوره جشنواره، آثار در سه بخش مستقل «تألیفی»، «اقتباسی» و «سیاوشان» تعریف شدهاند و داوری هر بخش نیز بهصورت جداگانه انجام خواهد شد. این تغییر، مهمترین تحول ساختاری جشنواره در دوره دوم است و با هدف افزایش دقت، عدالت و کیفیت ارزیابی آثار صورت گرفته است.
دبیر جشنواره «آکادمی نمایشنامهنویسان» تأکید کرد: تفکیک بخشهای جشنواره صرفاً یک تقسیمبندی اجرایی نیست، بلکه گامی در جهت تخصصیتر شدن فرآیند داوری است. هر یک از این سه حوزه، اقتضائات، ظرفیتها و معیارهای خاص خود را دارند و طبیعی است که ارزیابی آنها نیز باید متناسب با همان ویژگیها انجام شود.
حسینی در پایان اظهار کرد: امیدواریم این تغییر، ضمن ایجاد فرصت برابر برای رقابت آثار در هر بخش، به ارتقای کیفیت داوری و شناسایی دقیقتر آثار برگزیده منجر شود و گامی مؤثر در مسیر توسعه نمایشنامهنویسی و تقویت رویکردهای تخصصی در این حوزه باشد.
دومین دوره جشنواره «آکادمی نمایشنامهنویسان» به دبیری سید حسن حسینی برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۱۵ شهریور به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.