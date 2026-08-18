همزمان با سراسر کشور سی و نهمین نشست روسای مناطق آموزش و پرورش هرمزگان بصورت ارتباط تصویری در بندرعباس، درحال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: این نشست سه روزه با شعار «حماسه همدلی، برای ایران، برای مدرسه»، با هدف مرور فرآیند کاری، ماموریت‌های پیش رو، توجیه روسای آموزش و پرورش و افزایش همدلی و انسجام برگزار می‌شود.

سید بابک هاشمی نکو افزود: طرح مهر، بازگشایی مدارس، طرح‌های ارتقای معیشت معلمان، وضعیت مدارس و عدالت آموزشی از محور‌هایی بود که در این نشست بررسی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان هم گفت: اندیشیدن تمهیدات لازم برای حضور دانش آموزان و بازگشایی مدارس در مهر امسال، مهمترین اولویت ماست.

منوچهر ضیایی افزود: در این نشست با توجه ویژه به حوزه‌های پرورشی از جمله نماز، قرآن و آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌های مربوط به آن تشریح شد.

وی گفت: برای افزایش کیفیت آموزشی طرح تقویت و جبران حوزه متوسطه و طرح حامی دوره ابتدایی در حال اجراست.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: هرمزگان رتبه نخست جذب بازماندگان از تحصیل و رتبه دوم شورای آموزش و پرورش را در کشور به خود اختصاص داده است.

استاندار هرمزگان نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه گفت: آنچه امروز در نهضت عدالت آموزشی شاهد هستیم، حاصل هم‌افزایی میان ارکان مختلف نظام حکمرانی کشور است.

محمد آشوری افزود: آموزش و پرورش در دوره جنگ نیز با عمل به وظیفه خود، یکی از نهاد‌های مهم و پشتیبان حرکت ملی کشور بود.

در این نشست از استاندار هرمزگان و ۱۹ تن از کارکنان آموزش و پرورش استان قدردانی شد.