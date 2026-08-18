سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: می‌خواهم تجربه‌ام را با مربیان بیشتری به اشتراک بگذارم. سال قبل دو مربی دیگر در کنار تیم ملی بودند و امسال دو مربی جدید حضور دارند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه در شهر فوکوئوکای ژاپن برگزار می‌شود.

آخرین تمرین این تیم امروز (سه‌شنبه ۲۷ مرداد) با حضور وزیر ورزش و جوانان و اصحاب رسانه در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم فدراسیون برگزار شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در حاشیه این تمرین در گفت‌و‌گو با خبرنگاران درباره عملکرد تیم ملی در لیگ ملت‌ها اظهار داشت: صادق هستم؛ باید دو بازی دیگر را می‌بردیم. اولی مقابل بلژیک بود و دومی مقابل ترکیه. با این حال، بازی‌های فوق‌العاده‌ای انجام دادیم، اما در نهایت باختیم؛ با اینکه خیلی به تیم‌های رقیب نزدیک بودیم.

روبرتو پیاتزا ادامه داد: حس می‌کنم والیبال خوبی بازی می‌کنیم. حتی اگر تعداد بازی‌های برده‌مان مثل فصل قبل نبود، اما کمی به جلو قدم برداشته‌ایم. بچه‌ها رشد داشته‌اند و الان تیم قدرتمندی داریم. بازیکنان کار فوق‌العاده‌ای در کمپ انجام داده‌اند و حالا باید این روند را در قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی ادامه دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مربیان ایرانی را قبول ندارد و به همین دلیل آنها را تغییر می‌دهد، گفت: این چیزی است که در ذهن شماست، نه من. من می‌خواهم تجربه‌ام را با مربیان بیشتری که اینجا هستند به اشتراک بگذارم. فصل قبل دو مربی دیگر حضور داشتند و بهتر است اطلاعاتم را با همه به اشتراک بگذارم. این به معنی آن نیست که اگر مربی را تغییر می‌دهم و کسی ترجمه می‌کند، یعنی یکی نفر دوم و دیگری نفر سوم است. همه آنها برای من مهم هستند. برای همین تصمیم گرفتیم تغییراتی انجام دهیم.

پیاتزا درباره تغییر کاپیتان تیم ملی و انتخاب امین اسماعیل‌نژاد به جای مرتضی شریفی گفت: این یک پروسه طولانی است. من تصمیم گرفته بودم کاپیتان را عوض نکنم، اما از بازیکنان خواستم کاملاً مخفیانه نظرشان را درباره کاپیتان و کمک‌کاپیتان اعلام کنند و خود بازیکنان انتخاب کردند.

وی درباره حضور وزیر ورزش در اردوی تیم ملی گفت: هر وقت او را می‌بینم، خیلی خوشحال می‌شوم. فصل قبل هم او را دیدم، اما در دفتر کارش در وزارت ورزش و جوانان. امروز هم او را دیدم. برای من خیلی فوق‌العاده است، چون می‌خواهد به والیبال کمک کند. از آنجایی که من هم می‌خواهم کمک کنم، می‌دانم انگیزه و هدف او هم همین است.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره بازگشت دوباره اسماعیل‌نژاد و اینکه چرا پیش از این او را دعوت نکرده بود، گفت: لطفاً درباره الان فکر کنید. الان امین اینجاست، چون می‌تواند به تیم کمک کند و حالا کاپیتان است. او یکی از باتجربه‌ترین بازیکنان است و خوشحال باشید که اینجاست.

وی درباره ترکیب ۱۴ نفره تیم ملی و خط خوردن یک بازیکن گفت: یوسف کاظمی در قهرمانی مردان آسیا تیم ایران را همراهی نمی‌کند، اما برای بازی‌های آسیایی به اردو برمی‌گردد.

پیاتزا در واکنش به اینکه بعد از لیگ ملت‌ها گفته شد بازیکنان ذهنیت و اعتمادبه‌نفس لازم برای برد را ندارند، بیان کرد: این حرف را چه کسی زده است؟ تحت فشار بودن به این معنی نیست که ذهنیت‌شان خوب نبوده است. رفتار و تحت فشار بودن را نمی‌توانیم با هم قاطی کنیم. مهم این است که الان دارند خیلی خوب با هم کار می‌کنند.

وی در پاسخ به این مطلب که ایران در دفاع روی تور ضعف دارد و امیرحسین توخته یکی از بهترین مدافعان روی تور است و چرا به تیم ملی دعوت نشده، گفت: نه، نمی‌توانم بگویم.