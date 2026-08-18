به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتابخانه‌ها تنها محل نگهداری کتاب نیستند؛ بلکه با گردآوری و به اشتراک‌گذاری منابع دانشی و فرهنگی، زمینه‌ای برای شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه‌تر و پویاتر فراهم می‌کنند. در همین راستا، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی با هدف تقویت و غنی‌سازی منابع، پویش تأمین منابع کتابخانه مرکزی اراک را برگزار می‌کند.

شهروندان، علاقه‌مندان به کتاب و فعالان فرهنگی می‌توانند با مراجعه به سامانه «اهدانش» به نشانی ehdanesh.ir/markazi-book/ از یکی از روش‌های پیش‌بینی‌شده در این پویش، در تأمین و توسعه منابع کتابخانه مرکزی اراک مشارکت کنند.

افرادی که کتاب‌هایی در کتابخانه شخصی خود دارند و علاقه‌مندند آنها را در اختیار دیگران قرار دهند، می‌توانند درخواست اهدای کتاب را در سامانه ثبت کنند. پس از هماهنگی، کتاب‌ها از اهداکنندگان تحویل گرفته شده و به کتابخانه مرکزی اراک منتقل خواهد شد تا در دسترس اعضای کتابخانه قرار گیرد.

علاقه‌مندان همچنین می‌توانند از طریق فروشگاه اینترنتی «ایران کتاب» و با بهره‌مندی از تخفیف ویژه، کتاب مورد نظر خود را خریداری کنند. در زمان ثبت سفارش، با انتخاب گزینه «اهدای کتاب» و سپس «کتابخانه مرکزی اراک»، کتاب خریداری‌شده به‌صورت مستقیم برای این کتابخانه ارسال خواهد شد.

یکی دیگر از راه‌های مشارکت در این پویش، اهدای نقدی برای تأمین منابع کتابخانه‌ای است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به بخش «اهدای نقدی» در سامانه اهدانش و انتخاب گزینه «تهیه کتاب»، در خرید منابع مورد نیاز کتابخانه سهیم شوند. در این روش، کتاب‌های مورد نیاز بر اساس اولویت‌ها و نیازسنجی انجام‌شده در کتابخانه تهیه و به مجموعه منابع کتابخانه مرکزی اراک افزوده خواهد شد.

هر کتابی که از یک قفسه شخصی راهی کتابخانه می‌شود، می‌تواند آغازگر مسیری تازه برای خواننده‌ای دیگر باشد؛ از همین رو، مشارکت شهروندان در این پویش، تنها اهدای یک کتاب نیست، بلکه گامی برای به اشتراک گذاشتن دانایی، گسترش فرصت مطالعه و تقویت سرمایه فرهنگی جامعه است.

اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از همه شهروندان، کتاب‌دوستان و فعالان فرهنگی دعوت می‌کند با پیوستن به این پویش، در غنی‌سازی منابع کتابخانه مرکزی اراک و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در استان سهیم شوند.