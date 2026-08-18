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مدیرکل هواشناسی گیلان از شرایط جوی پایدار، هوای آفتابی و افرایش ۲ تا ۴ درجهای دمای هوای استان تا پنجشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با استقرار جوی پایدار، آسمان گیلان تا پنجشنبه صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش ۲ تا ۴ درجهای دمای هوا پیش بینی شده است.
وی افزود: دریای خزر با ارتفاع موج ۱۰ تا ۶۰ سانتی متر، برای فعالیتهای دریانوردی و شنا در این مدت با احتیاط مناسب است.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرمترین منطقه استان در شبانه روز گذشته لوشان با ۳۲ درجه دما و خنکترین منطقه اسب وونی تالش با ۱۴ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۴۵ درصد است.
محمد دادرس از ورود جریانات شمالی به آسمان گیلان از عصر پنجشنبه خبر داد و افزود: آسمان استان از عصر پنجشنبه تا جمعه، ابری، همراه با وزش باد، رگبار و رعد برق در برخی مناطق، به ویژه ارتفاعات و دامنههای استان و کاهش ۲ تا ۴ درجهای دمای هوا پیش بینی شده است.