پخش زنده
امروز: -
در اجرای هجدهمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی (طرح مهتاب)، تاکنون بیش از ۱۳۸ میلیون کیلووات ساعت انرژی در هرمزگان صرفهجویی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: با اجرای طرح مهتاب تلفات شبکه برق در چهار ماه نخست امسال بیش از ۵ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال بوده است.
حمید ساعدپناه افزود: مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی با هدف شناسایی و ساماندهی انشعابات غیرمجاز، اصلاح تجهیزات معیوب و کاهش تلفات شبکه برق، با محوریت شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در بندرعباس درحال برگزاری است.
وی گفت: این مانور سراسری با حضور ۱۵۳ گروه عملیاتی و سه هزار و ۸۰۰ نیروی متخصص همزمان در سراسر کشور در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان افزود: در هرمزگان نیز این عملیات با همکاری ۸۷ گروه و ۲۱۳ نیروی ستادی و عملیاتی در حال اجراست.
وی گفت: جمعآوری انشعابات غیرمجاز مشهود، شناسایی و تعویض کنتورهای دستکاریشده و معیوب، بازدید از چاههای آب کشاورزی، مساجد و اماکن فرهنگی، شناسایی و جمعآوری دستگاههای استخراج رمز ارز غیر مجاز، نصب اشتراکهای در نوبت و استاندارد سازی فیوزها از مهمترین محورهای این طرح است.
بیشتربخوانید:اجرای طرح مهتاب در هرمزگان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان بر نقش مشارکت عمومی در کاهش تلفات شبکه تأکید کرد و افزود: شهروندان میتوانند انشعابات غیرمجاز و تخلفات برق را با سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ گزارش کنند.
هرمزگان بیش از ۸۱۶ هزار مشترک دارد که از این شمار ۶۶۵ هزار مشترک خانگی، ۹۵ هزار تجاری، ۱۰ هزار کشاورزی، ۳۸ هزار مشترک عمومی و اداری و دو هزار و ۶۰۰ مشترک صنعتی است.