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مستند «طجرشت» ساخته شهرام درخشان به بخش مسابقه بیستمین جشنواره بینالمللی فیلمهای معماری و شهرسازی استانبول در کشور ترکیه راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ۱۹ سال گذشته، ۵۵۹۹ فیلم از ۹۰ کشور برای شرکت در این جشنواره ارسال شده است. در این جشنواره فیلمهای مستند و پویانمایی مرتبط با موضوع شهرسازی و معماری به نمایش در میآیند. بیستمین جشنواره فیلمهای معماری و شهرسازی استانبول ۱۲ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵) برگزار میشود.
«طجرشت» کاوشی است در تاریخ منطقه تجریش، مروری بر خاطرات و یادبودها، عمارتها، شخصیتهای تاثیرگذار و خیابانهای مهم این منطقه از شهر بزرگ و تاریخی تهران. «طجرشت» که تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است توسط واحد بینالملل این مرکز به جشنواره ارسال شده است.