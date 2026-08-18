به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ۱۹ سال گذشته، ۵۵۹۹ فیلم از ۹۰ کشور برای شرکت در این جشنواره ارسال شده است. در این جشنواره فیلم‌های مستند و پویانمایی مرتبط با موضوع شهرسازی و معماری به نمایش در می‌آیند. بیستمین جشنواره فیلم‌های معماری و شهرسازی استانبول ۱۲ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵) برگزار می‌شود.

«طجرشت» کاوشی است در تاریخ منطقه تجریش، مروری بر خاطرات و یادبودها، عمارت‌ها، شخصیت‌های تاثیرگذار و خیابان‌های مهم این منطقه از شهر بزرگ و تاریخی تهران. «طجرشت» که تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است توسط واحد بین‌الملل این مرکز به جشنواره ارسال شده است.