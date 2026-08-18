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برداشت ذرت علوفهای کشت بهاره برای نخستین بار در شاهرود آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️محمدحسن غریب مجنی سرپرست جهاد کشاورزی شاهرود گفت: در سال زراعی جاری ۵۴۰ هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت ذرت علوفهای رفته که ۸۵ هکتار آن بهاره است.
غریب مجنی هدف اصلی کشت درت علوفهای بهاره را ترویج فرهنگ کاشت محصولاتی با دوره رشد کوتاهتر و فراهم آوردن امکان کشت مجدد زمین مورد نظر بلافاصله پس از برداشت این محصول برای بهرهبرداران بخش کشاورزی عنوان کرد.
۳۰ درصد ذرت علوفهای استان سمنان در شاهرود تولید میشود.