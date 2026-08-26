برندگان مسابقه سالانه عکاسی آسمان شب ۲۰۲۶

مسابقه سالانه عکاسی شبانه برندگان ششمین دوره خود را اعلام کرد. این مسابقه امسال با جذب عکاسانی از بیش از ۳۰ کشور، رکورد جدیدی را ثبت کرد. این مسابقه علاوه بر تشویق به ثبت عکیسهای زیبا ار آسمان شب، تاکید میکند، آلودگی نوری هر ساله تقریباً ۱۰ درصد در سراسر جهان افزایش مییابد که بر زندگی گیاهان و جانوران تاثیر منفی دارد و تجربه آسمان واقعاً تاریک را برای همه ما دشوارتر میکند. این عکسها به ما یادآوری میکنند که چه زیباییهایی را به آرامی از دست میدهیم و گواه این است که باید چراغها را کم کنیم، تا زیبایی آسمان خود را نمایان کند. در این آلبوم آثار برندگان برخی بخشها را خواهید دید.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ - ۱۲:۳۹