پخش زنده
امروز: -
با کمترین هزینه، ناباروری در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا درمان میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا گفت: در اجرای طرح جوانی جمعیت و کاهش هزینههای درمان زوجین، کلینیک درمان ناباروری سطح ۲ در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) راهاندازی شد.
مرضیه تقوایی افزود: این کلینیک، روزهای دوشنبه و چهارشنبه فعال است و زوجین نابارور میتوانند به آن مراجعه کنند.
وی با اشاره به کاهش موالید و به صدا درآمدن زنگ خطر جمعیت در شهرضا گفت: در چهارماه گذشته بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ نفر به اورژانس مامایی مراجعه کردهاند و ۳۵۹ نوزاد متولد شدهاند.
مرکز پزشکی امیرالمؤمنین (ع) شهرضا با ۱۹۲ تخت فعال معین بیمارستانهای مبارکه، دهاقان و سمیرم است.