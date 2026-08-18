به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا گفت: در اجرای طرح جوانی جمعیت و کاهش هزینه‌های درمان زوجین، کلینیک درمان ناباروری سطح ۲ در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) راه‌اندازی شد.

مرضیه تقوایی افزود: این کلینیک، روز‌های دوشنبه و چهارشنبه فعال است و زوجین نابارور می‌توانند به آن مراجعه کنند.

وی با اشاره به کاهش موالید و به صدا درآمدن زنگ خطر جمعیت در شهرضا گفت: در چهار‌ماه گذشته بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ نفر به اورژانس مامایی مراجعه کرده‌اند و ۳۵۹ نوزاد متولد شده‌اند.

مرکز پزشکی امیرالمؤمنین (ع) شهرضا با ۱۹۲ تخت فعال معین بیمارستان‌های مبارکه، دهاقان و سمیرم است.