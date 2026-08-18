شبکه‌های سیما با هدف تنوع‌بخشی به جدول پخش، مستند حیات‌وحش «شکارگران» و مجموعه نمایشی کمدی-فانتزی «اکسیر» را به ترتیب برای پخش از شبکه‌های فراتر و دو سیما تدارک دیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «شکارگران» محصول سال ۲۰۲۲، که موفق به دریافت جایزه «بفتا» در بخش بهترین فیلم‌برداری مستند شده است، سه‌شنبه‌ها ساعت ۲۲:۰۰ با کیفیت ۴K-HDR از شبکه فراتر پخش می‌شود.

این اثر علمی- حیات‌وحش با سفر به نقاط مختلف جهان، به بررسی رفتار و شیوه بقای جانوران بومی می‌پردازد.

علاقه‌مندان می‌توانند بازپخش این مستند را روز بعد یعنی چهارشنبه‌ها ساعت ۱۴:۰۰ تماشا کنند.

در بخش نمایشی نیز شبکه دو سیما از اول شهریورماه سریال کمدی- فانتزی «اکسیر» را به تهیه‌کنندگی و کارگردانی احمد درویشعلی‌پور روانه آنتن می‌کند.

این مجموعه که محصول مرکز سیما فیلم است، با روایتی طنز و خانوادگی داستان «پیروز»، عطرساز سنتی را به تصویر می‌کشد که درگیر موقعیت‌های غیرمنتظره می‌شود.

«اکسیر» با نگاهی به دغدغه‌هایی نظیر فاصله میان نسل‌ها و اهمیت زمان، روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت ۲۰:۳۰ پخش خواهد شد.