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شبکههای سیما با هدف تنوعبخشی به جدول پخش، مستند حیاتوحش «شکارگران» و مجموعه نمایشی کمدی-فانتزی «اکسیر» را به ترتیب برای پخش از شبکههای فراتر و دو سیما تدارک دیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «شکارگران» محصول سال ۲۰۲۲، که موفق به دریافت جایزه «بفتا» در بخش بهترین فیلمبرداری مستند شده است، سهشنبهها ساعت ۲۲:۰۰ با کیفیت ۴K-HDR از شبکه فراتر پخش میشود.
این اثر علمی- حیاتوحش با سفر به نقاط مختلف جهان، به بررسی رفتار و شیوه بقای جانوران بومی میپردازد.
علاقهمندان میتوانند بازپخش این مستند را روز بعد یعنی چهارشنبهها ساعت ۱۴:۰۰ تماشا کنند.
در بخش نمایشی نیز شبکه دو سیما از اول شهریورماه سریال کمدی- فانتزی «اکسیر» را به تهیهکنندگی و کارگردانی احمد درویشعلیپور روانه آنتن میکند.
این مجموعه که محصول مرکز سیما فیلم است، با روایتی طنز و خانوادگی داستان «پیروز»، عطرساز سنتی را به تصویر میکشد که درگیر موقعیتهای غیرمنتظره میشود.
«اکسیر» با نگاهی به دغدغههایی نظیر فاصله میان نسلها و اهمیت زمان، روزهای یکشنبه، سهشنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت ۲۰:۳۰ پخش خواهد شد.