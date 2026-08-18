از امروز تا پنجشنبه ۲۹ مرداد، آسمان استان غالباً صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا نیز به‌تدریج افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان اردبیل، نقشه‌های هواشناسی از افزایش تدریجی دمای هوا از امروز خبر می‌دهند.

از امروز تا پنجشنبه ۲۹ مرداد، آسمان استان غالباً صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا نیز به‌تدریج افزایش خواهد یافت.

بر اساس این پیش‌بینی، در روز‌های پایانی هفته با تقویت پرفشار سطح زمین، وزش باد به پدیده غالب جوی تبدیل خواهد شد و در نوار شرقی، دشت اردبیل و مناطق جنوبی استان، وزش باد نسبتاً تند تا شدید دور از انتظار نیست.

از نظر بارشی نیز تا پایان هفته جاری، سامانه بارشی فعالی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود؛ با این حال در ساعات بعدازظهر و شب، به دلیل شرایط فصلی و محلی، احتمال وقوع رگبار‌های موقتی به‌ویژه در ارتفاعات استان وجود دارد.