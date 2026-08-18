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نشریه آمریکایی فارن افرز نوشت جنگ علیه ایران پایان نظم آمریکایی در خاورمیانه را رقم زد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بنوشته این نشریه آمریکایی، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ضربه ای تعیین کننده به نظم منطقهای تحت رهبری واشنگتن که از سال ۱۹۹۱ شکل گرفته بود وارد کرده و آن را به نقطه فروپاشی رسانده است.
فارین افرز افزود ناتوانی آمریکا در شکست ایران، در حفاظت از متحدان عرب و باز نگه داشتن تنگه هرمز، اعتبار تضمینهای امنیتی واشنگتن را بهشدت تضعیف کرد. به نوشته این نشریه، کشورهای عربی ممکن است از ائتلاف ضدایرانی آمریکا فاصله بگیرند و برای تأمین امنیت خود به توافق مستقیم با تهران روی آورند.
فارن افرز همچنین نوشت ناکامی آمریکا، ادعاهای چند دههای درباره کارآمدی تحریم و حمله نظامی برای از میان بردن تهدید ایران را بیاعتبار کرده است.