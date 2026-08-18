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نشست شورای اداری شهرستان یزد با حضور مسئولان دستگاهها و ادارات، با محوریت تشریح طرح «فواد» (فوریتهای اداری) و بررسی هماهنگیهای لازم برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در نشست شورای اداری شهرستان یزد، طرح «فواد» با هدف دریافت و رسیدگی سریع به انتقادات، مطالبات و پیشنهادهای مردمی درباره عملکرد دستگاههای دولتی تشریح شد؛ سامانهای که قرار است مسائل و مشکلات شهروندان در زمان مراجعه به ادارات را در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و پاسخ دهد.
بر اساس این طرح، شهروندان میتوانند مشکلات و مطالبات خود را هنگام مراجعه به دستگاهها و ادارات از طریق شماره ۱۲۸ منعکس کنند تا موضوع برای رسیدگی و پاسخگویی به دستگاه مربوط ارجاع شود.
دومین دستور کار شورای اداری شهرستان یزد، بررسی و تشریح هماهنگیهای لازم برای اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن بود.
این سرشماری که بهصورت دورهای و هر ۱۰ سال یکبار اجرا میشود، قرار است دیماه امسال بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شود و دستگاههای اجرایی موظف به همکاری و هماهنگی لازم برای اجرای مطلوب آن هستند.
در این نشست بر ضرورت آمادهسازی دستگاههای اجرایی، اطلاعرسانی مناسب و همکاری بینبخشی برای اجرای دقیق و موفق این طرح تأکید شد.