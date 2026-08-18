به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای فرود عسگری در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران به همکاری دستگاه‌های متولی در صدور مجوز‌های قانونی حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و افزود: همدلی میان دستگاه‌های متولی از جمله استاندارد، بهداشت و قرنطینه در شرایط فعلی برای تسهیل واردات و صادرات بسیار کمک‌کننده است. ضمن اینکه گمرک ایران تلاش می‌کند روند ترخیص کالا‌های اساسی و اقلام اولویت‌دار بدون وقفه انجام شود.

وی در ادامه به ترخیص خودرو بدون مطالبه کد رهگیری اشاره کرد و گفت: در این دوره حدود ۶۳۰۰ خودرو را بدون مطالبه کد رهگیری ترخیص کردیم که از بانک مرکزی خواستیم اجازه ترخیص خودرو‌ها را بدهد که این موضوع در شرایط جنگی کمک زیادی به روند کار کرد، البته برای این اقدام از شورای عالی امنیت ملی مجوز گرفتیم.

رئیس‌کل گمرک ایران آماری از صادرات و واردات کالا از ابتدای امسال تا ۲۵ مرداد ارائه کرد و افزود: آمار واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته، بطوری که تاکنون ۲۵ هزار دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی در ادامه به کاهش ۷۰ درصدی واردات تلفن همراه اشاره کرد و گفت: یکی از اقلامی که واردات آن به‌شدت کاهش یافته تلفن همراه است، سال گذشته در این مدت حدود سه میلیون و ۱۶۰ تلفن همراه وارد کشور شده بود، اما امسال واردات این کالا از نظر ارزش حدود ۷۰ درصد کاهش یافته بطوری که واردات آن تاکنون به یک میلیون دستگاه رسیده است.

عسگری با بیان اینکه واردات تلفن همراه در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد افزود: در حال حاضر اولویت وزارت صمت تأمین مواد اولیه و کالا‌های مورد نیاز واحد‌های تولیدی است، به همین دلیل تمرکز اصلی وزارت صمت بر واردات کالا‌هایی قرار گرفته که به طور مستقیم در چرخه تولید نقش دارند.

وی ادامه داد: در بخش واردات سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که کالا‌های دارای اولویت ارزی در صدر قرار گرفته‌اند و به همین دلیل واردات برخی اقلام غیرضروری یا کم‌اولویت کاهش یافته است.

رئیس‌کل گمرک ایران همچنین به واردات کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: از مجموع واردات ۳۹ میلیون تنی کشور، حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن مربوط به واردات کالا‌های اساسی است که ارزش آن حدود هفت میلیارد دلار است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر کشور موجود است، افزود: از این رقم، حدود ۳ میلیون تن کالا‌های اساسی در بندر امام خمینی (ره) و حدود یک میلیون تن در ۱۲ بندر دیگر نگهداری می‌شود.

عسگری گفت: در حال حاضر ۱۴۵ هزار تن کالا در حال تخلیه است و حدود ۵۰۰ هزار تن کالا نیز در لنگرگاه‌ها منتظر تخلیه هستند.

وی افزود: بخش عمده این کالا‌ها در بندر امام خمینی (ره) قرار دارد و حدود سه میلیون تن از کالا‌های اساسی در این بندر و حدود یک میلیون تن در ۱۲ بندر دیگر مستقر است.

رئیس‌کل گمرک ایران با بیان اینکه البته صادرات ما از ابتدای امسال تا ۲۵ مرداد، کاهش ۲۴ درصدی داشته است گفت: در واقع صادرات کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار و واردات به ۱۷ میلیارد دلار رسیده که صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده است.

وی در ادامه از تصویب بسته گمرکی برای رفع موانع تجاری و تسهیل و تسریع فرآیند ترخیص خبر داد و افزود: وضعیت ترانزیت خارجی کشور به طور نسبی مناسب است و حجم آن به حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است.

اعلام سه مسیر واردات بدون انتقال ارز

رئیس کل گمرک ایران در ادامه از پیشنهاد سه مسیر برای واردات بدون انتقال ارز، تمدید مصوبات اضطراری گمرکی تا پایان شهریور و افزایش خطوط خروجی گمرک بندر امام (ره) از ۲ به ۶ خط خبر داد.

فرود عسگری در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره تصمیمات جدید در حوزه ارز افزود: سه محور در این زمینه مطرح شده است؛ واردات کالا بدون انتقال ارز از محل ارز سپرده خود، واردات در مقابل صادرات و سایر روش‌های تأمین ارز که این موضوع در کمیسیون اقتصاد مطرح شده و امیدواریم با حضور نمایندگان بانک مرکزی نهایی شود.

وی گفت: در برخی موارد نیز پیشنهاد شده است کالا‌هایی که به دلیل ضوابط بهداشتی باید بررسی شوند، با تعهد عدم مصرف به سردخانه صاحب کالا منتقل شوند تا کالا در انبار گمرک فاسد نشود و پس از انجام بررسی‌های لازم تعیین تکلیف شود.

عسگری به حذف مشکل تقدم ثبت سفارش بر بارنامه اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات موجود، موضوع تقدم ثبت سفارش و بارنامه است که اگر بارنامه کالای صادر شده باشد، اما ثبت سفارش بعد از آن صادر شود، باید امکان ترخیص کالا وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: این موضوع یکی از بند‌های مهمی است که در بسته پیشنهادی ما آمده و قرار است اختیار آن به گمرک داده شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش خطوط خروجی گمرک بندر امام (ره) به ۶ خط خبر داد و گفت: برای واحد‌هایی که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بودند نیز مجوز گرفتیم و اجرای برخی مقررات قانون بودجه را تا پایان سال تمدید کردیم. همچنین در بندر امام (ره)، تعداد خطوط خروجی گمرک را از دو خط به شش خط افزایش دادیم.

وی در ادامه از بسته گمرکی برای شرایط جنگ اشاره کرد و افزود: قبل از وقوع جنگ بسته گمرکی را آماده کرده بودیم و تمام مواردی را که احتمال می‌دادیم بتواند مانع فعالیت تجارت شود، در این بسته پیش‌بینی کردیم. این بسته در روز دهم آماده شد و برای طی مراحل قانونی به دولت ارائه شد.

وی ادامه داد: بخشی از این بسته در ستاد ملی گذر به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور بررسی شد و کلیات آن تصویب و ۹ ماده برای آن تدوین شد که بخش عمده‌ای از آنها در کمیسیون اقتصاد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس کل گمرک ایران به تمدید مصوبات اضطراری گمرک تا پایان شهریور اشاره کرد و گفت: تمام مصوبات اضطراری، شامل مصوبه ۶۵ بندی، مصوبه ۱۲ بندی و مصوبه ۱۱ بندی گمرک، تا پایان شهریورماه تمدید شده و این موضوع به گمرکات کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: با بیان اینکه هدف اصلی این تصمیمات رساندن سریع کالا به کارخانه است افزود: یکی از اصولی که در این بسته گذاشته‌ایم عدم توقف کالا در مرز است. کنترل‌های قرنطینه، بهداشت، استاندارد و محیط زیست باید انجام شود، اما نباید کالا برای انجام این فرآیند‌ها در مرز متوقف بماند.

عسگری گفت: در این زمینه با دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و امیدواریم با تصویب نهایی این لایحه، گام بزرگی در تسهیل فرآیند ترخیص کالا برداشته شود.

وی درباره سازوکار جدید نمونه‌برداری از کالا‌ها نیز افزود: پیشنهاد دادیم نمونه‌برداری در مرز انجام شود، اما کالا به مقصد ترانزیت شود و دستگاه مربوطه در مدت زمانی که کالا در مسیر است، آزمایش و بررسی‌های لازم را انجام دهد.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: برای مثال اگر کالایی متعلق به اصفهان است، نمونه آن در مرز برداشته شود و کالا به گمرک یا انبار مقصد برود و در این فاصله بررسی نمونه انجام شود. اگر امکان انجام آزمایش در این مدت وجود نداشت، کالا با تعهد عدم مصرف به انبار صاحب کالا منتقل شود تا حداقل هزینه انبارداری کاهش پیدا کند.

وی گفت: درباره کالا‌هایی مانند گندم که ممکن است به مجوز چند دستگاه از جمله بهداشت، استاندارد، محیط زیست و قرنطینه نیاز داشته باشند پیشنهاد کردیم نمونه‌برداری یک‌بار و در همان زمانی که کشتی در بندر یا کامیون در مرز است انجام شود و دستگاه‌های مربوطه بررسی‌های خود را روی همان نمونه انجام دهند.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین از پیشنهاد استفاده از چک صیادی به جای ضمانت‌نامه برای برخی فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: برخی فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات بانکی امکان دریافت ضمانت‌نامه ندارند، پیشنهاد کرده‌ایم اجازه داده شود برای حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، در موارد مشخص از چک صیادی به جای ضمانت‌نامه استفاده شود.

وی ادامه داد: گمرک در انتهای زنجیره کنترل قرار دارد و سیاست‌گذاری باید توسط دستگاه‌های متولی انجام شود. گمرک وظیفه اجرای سیاست‌ها و تسهیل فرآیند‌ها را بر عهده دارد.

عسگری درباره وضعیت مرز بازرگان نیز گفت: برای صادرات در این مرز، حدود

خ دادگستر اق: ۲۵۰۰ کامیون در صف خروج منتظر بودند که با اقدامات انجام‌شده این تعداد کاهش یافته است.

وی افزود: برای افزایش ظرفیت پذیرش کامیون در مرز بازرگان، مذاکراتی با طرف ترکیه‌ای انجام داده‌ایم و همچنان این موضوع را پیگیری می‌کنیم، هم اکنون در برخی مرز‌ها از جمله آستارا با محدودیت جدی مواجه نیستیم و هر تعداد کامیون که مدارک آن کامل باشد امکان خروج دارد.

رئیس کل گمرک گفت: در مرز‌های افغانستان نیز محدودیت مشابهی نداریم و حتی امکان ارسال تعداد زیادی کامیون وجود دارد. اما در بازرگان در دوره جنگ حدود ۳۰۰۰ کامیون درگیر بودند و اکنون حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کامیون در صف قرار دارند.

وی همچنین از مذاکره با ترک‌ها برای صفر شدن صف کامیون در مرز بازرگان خبر داد و افزود: اگر بخواهیم صف انتظار در مرز بازرگان را به صفر برسانیم، ظرفیت پذیرش کامیون در طرف مقابل باید به حدود ۵۰۰ دستگاه در روز برسد. مذاکرات با طرف ترکیه‌ای ادامه دارد و این هفته نیز برای پیگیری موضوع در مرز بازرگان حضور خواهیم داشت.

عسگری به مشکلات موجود در مرز ریمدان اشاره کرد و گفت: کامیون‌های پاکستانی حدود ۶۰ تن بار حمل می‌کنند، در حالی که امکان انتقال حدود ۲۰ تن بار در داخل وجود دارد.

وی با بیان اینکه تحویل گیرنده بار منطقه آزاد چابهار است، افزود: قرار شده از پنجشنبه همین هفته ظرفیت و روند انتقال این محموله‌ها بهبود پیدا کند.

عسگری ادامه داد: تعداد نیرو‌های گمرک در این منطقه را از پنج نفر به حدود ۴۰ نفر افزایش داده‌ایم و آماده‌ایم حتی به صورت دو شیفت و تا ۲۴ ساعت در شبانه‌روز خدمات ارائه کنیم.

وی از ایجاد سه تا چهار لاین در پایانه و بازارچه مرزی خبر داد و گفت: ما از نظر ارائه خدمات گمرکی مشکلی نداریم و حتی ظرفیت خطوط را نیز افزایش داده‌ایم، اما باید درباره افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در طرف پاکستانی نیز رایزنی شود.

عسگری به ضرورت افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها از طرف پاکستان اشاره کرد و افزود: قعاً باید طرف پاکستانی نیز پای کار بیاید تا بتوانیم از این وضعیت خارج شویم. در حال حاضر نیز حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ کامیون در همین شرایط در حال تخلیه بار هستند.

عسگری افزود: البته استانداری سیستان و بلوچستان، وزارت راه و شهرسازی، پایانه‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید پای کار بیایند چرا که این یک کار ملی است.