به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در پی تدوین دستورالعمل‌های جدید برای تسهیل شرایط دوران خدمت سربازان وظیفه در نیروی انسانی فراجا، طرحی با محوریت ارتقای سطح دانش مذهبی و قرآنی برای بخشودگی بخشی از اضافه خدمت‌های پشت‌دفترچه‌ای کلید خورده است. این طرح که در سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در حال پیگیری و اجراست، به دنبال آن است که از طریق ایجاد انگیزه در سربازان برای یادگیری مفاهیم بنیادی دین، فرآیند تسهیل در خدمت را با یک هدف آموزشی پیوند بزند.

طبق جزئیات منتشر شده، سربازانی که با مسئله اضافه خدمت‌های پشت‌دفترچه‌ای مواجه هستند، می‌توانند از طریق دو مسیر مشمول این تسهیلات شوند. مسیر نخست، مربوط به حفظ بخشی از قرآن کریم است که در این دستورالعمل، حفظ «جزء سی‌ام» قرآن به عنوان شرط اصلی تعیین شده است. لازم به ذکر است که جزء سی‌ام قرآن شامل ۳۷ سوره و حدود ۵۵۴ آیه است که از سوره «نبأ» آغاز شده و با سوره «ناس» پایان می‌یابد. توانایی سربازان در حفظ این آیات، به عنوان معیاری برای سنجش میزان تسلط و تلاش آنها در این مسیر در نظر گرفته می‌شود.

مسیر دوم این طرح، مربوط به فراگیری مجموعه‌ای از «احکام مبتلا» یا همان احکام ضروری و کاربردی است. در اصطلاح فقهی، احکام مبتلا به دستورالعمل‌هایی اطلاق می‌شود که مربوط به مسائل روزمره و ضروری زندگی هر فرد است؛ یعنی احکامی که یک مسلمان در زندگی عادی (مانند احکام طهارت، نماز، روزه و مسائل مربوط به معاملات یا روابط اجتماعی ساده) به آنها نیاز مبرم دارد و با آنها رو‌به‌رو می‌شود. هدف از گنجاندن این بخش در طرح، این است که سربازان به جای حفظ صرفِ متون، با آموزه‌هایی آشنا شوند که در زندگی روزمره و در محیط‌های مختلف خدمتی به آنها نیاز پیدا می‌کنند.

حجت‌الاسلام شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در تأکید بر چارچوب قانونی این طرح خاطرنشان کرده است که این بخشودگی فقط برای اضافه خدمت‌های پشت‌دفترچه‌ای اعمال می‌شود و تحت هیچ شرایطی شامل اضافه خدمت‌های ناشی از تخلفات انضباطی و رفتاری در حین خدمت نخواهد بود. این تفکیک دقیق، نشان‌دهنده تلاش برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ نظم انضباطی در یگان‌هاست.

از نظر فرآیند اجرایی، این طرح به گونه‌ای طراحی شده که مسئولیت مستقیم پیگیری و ثبت‌نام بر عهده بخش‌های عقیدتی سیاسی در هر یگان است. سربازان واجد شرایط باید برای کسب اطلاعات دقیق درباره سرفصل‌های آموزشی، زمان‌بندی کلاس‌ها و نحوه برگزاری آزمون‌های مربوطه، شخصاً به مسئول عقیدتی سیاسی یگان محل خدمت خود مراجعه کنند. پس از اتمام دوره‌های آموزشی و تأیید صلاحیت توسط مربیان و مسئولان مربوطه، مدارک لازم برای اعمال بخشودگی در پرونده سرباز ثبت خواهد شد. با توجه به تفاوت‌های احتمالی در نحوه مدیریت کلاس‌ها در یگان‌های مختلف، تنها راه برخورد قطعی با این طرح، پیگیری مستقیم از طریق واحد عقیدتی محل خدمت است.