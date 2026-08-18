امسال ۲ هزار و ۵۸۳ فقره تسهیلات ازدواج در استان زنجان پرداخت شده و پنج هزار و ۶۳۸ نفر در صف انتظار دریافت این وام هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان گفت: امسال ۲ هزار و ۵۸۳ فقره تسهیلات ازدواج در استان پرداخت شده و پنج هزار و ۶۳۸ نفر در صف انتظار دریافت این وام هستند.

عبدالرضا خاتمی افزود: تا پایان تیرماه امسال ۲۳ فقره وام فرزندآوری پرداخت شده و صف انتظار این تسهیلات هم ۶ هزار و ۹۵۶ نفر است.

وی گفت: در سال ۱۴۰۴، ۹ هزار و ۱۹۸ فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شد که در پایان سال پنج هزار و ۵۶۷ نفر در صف انتظار دریافت این تسهیلات بودند.

خاتمی اضافه کرد: سال گذشته تسهیلات فرزندآوری هم هفت هزار و ۶۷۹ فقره اعطا شد که صف انتظار سیستم بانکی در آن مقطع هفت هزار و ۶۴۲ نفر بود.

وی درخصوص صف‌های طولانی دریافت وام‌های ازدواج و فرزندآوری، گفت: اصلی‌ترین و مهمترین علت، تناسب نداشتن اعتبارات تخصیصی با متقاضیان و وقایع ازدواج و فرزندآوری است که هرساله به تعداد آنها افزوده می‌شود از این رو شاهد طولانی شدن صف‌های وام ازدواج و انباشته شدن تقاضا‌ها هستیم.

خاتمی گفت: مکاتباتی با استاندار زنجان صورت گرفته و ایشان با بانک مرکزی مکاتبه کرده‌اند که میزان این اعتبارات افزایش یابد، اما چون عدد این وام‌ها ثابت بود محقق نشد.

وی با اشاره به انتظارات و توقعات از شبکه بانکی کشور، گفت: شبکه بانکی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد را برعهده دارد و طبیعتاً انتظارات مراجع دولتی، حاکمیتی و اقشار مردم از این سیستم و شبکه بالا است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان گفت: هیچ قشری و صنفی در کشور نیست که با بانک ارتباط نداشته باشند طبیعتاً این ارتباط و این گستردگی تعاملات و ضرورت ارتباطات ایجاب می‌کند که بانک‌ها علاوه بر بهبود مستمر عملکرد خودشان بتوانند به همه ذینفعانشان پاسخگو باشند البته طبیعی است که هیچ موقعی نمی‌توان به همه انتظارات پاسخگو بود.

خاتمی با اشاره به محدودیت‌های بانکی، گفت: متاسفانه امکانات و منابع در اختیار بانک محدود، اما انتظارات و خواسته‌ها طبیعتاً به سمت نامحدود است که موجب می‌شود همیشه بخشی از افرادی که انتظاراتی از بانک دارند دغدغه‌ها و انتظاراتشان که البته به حق است برآورده نشود.

وی گفت: رسانه به عنوان یک رکن بسیار اصلی می‌تواند در این موضوع به بانک کمک بکند که اگر مسائل و موضوعات به درستی برای مردم تبیین بشود این انتظارات با افزایش سطح آگاهی عموم مردم تعدیل می‌شود و سطح رضایتمندی مردم افزایش پیدا می‌کند.