پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس شهرستان بوشهر از شناسایی و انهدام باند سارقان داخل خودرو در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ محمدرضا محمودیان با بیان اینکه این پرونده در قالب طرح کنترل و دستگیری محکومان و متهمان متواری و با رصد و پایش متهمان حرفهای در دستور کار پلیس قرار گرفت، گفت: با اقدامات اطلاعاتی و مراقبتی، باندی از سارقان داخل خودرو در شهرستان بوشهر شناسایی شد.
وی افزود: با هماهنگی مرجع قضایی، مخفیگاه متهمان مورد بازرسی قرار گرفت و تعداد قابل توجهی مدارک هویتی و اموال مسروقه ازجمله ضبط خودروکشف شد.
به گفته این مقام انتظامی، متهم دستگیرشده در تحقیقات انجامشده به سرقتهای متعدد از داخل خودروها در سطح شهرستان بوشهر اعتراف کرد.
رئیس پلیس شهرستان بوشهر ادامه داد: در ادامه رسیدگی به پرونده، خریداران اموال مسروقه نیز شناسایی و با مجوز قضایی محل کسب آنان بازرسی شد که در نتیجه، بخش دیگری از اموال سرقتی کشف و ضبط شد.
سرهنگ محمودیان با اشاره به جمعبندی این پرونده اظهار کرد: در مجموع بیش از ۶۰ فقره سرقت در این پرونده کشف و ۴ متهم شامل یک سارق و سه مالخر دستگیر شدند.
وی انگیزه متهمان را مصرف مواد مخدر و تأمین هزینه تهیه مواد عنوان کرد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده و صدور قرار قضایی روانه زندان شدند.
رئیس پلیس شهرستان بوشهر با هشدار به سارقان و مجرمان تصریح کرد: برخورد پلیس با متعرضان به اموال مردم قاطع و پشیمانکننده خواهد بود و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز باندهای سرقت متعددی در شهرستان بوشهر شناسایی و متلاشی شدهاند.
سرهنگ محمودیان همچنین از شهروندان خواست: اموال گرانبها و قیمتی خود را داخل خودرو رها نکنند، چرا که بسته بودن درِ خودرو به معنای ایمن بودن این اموال نیست و چنین وسایلی همچنان برای سارقان قابل دسترس و وسوسهانگیز است.