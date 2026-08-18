آسمان استان ابری با بارش های پراکنده به ویژه در مناطق کوهستانی در ساعات عصر وشب پیش بینی می شود.

پیش بینی ابرناکی آسمان با بارش های پراکنده به ویژه در مناطق کوهستانی گلستان

پیش بینی ابرناکی آسمان با بارش های پراکنده به ویژه در مناطق کوهستانی گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،کارشناس هواشناسی گلستان آسمان استان را تا آخز هفته ابری با بارش های پراکنده به ویژه در مناطق کوهستانی گلستان در ساعات عصر وشب پیش بینی کرد.

مهدیه اصحابی گفت : انتظار داریم روز های پنجشنبه وجمعه به ویژه در مناطق شرقی استان شاهد بارش های همرفتی باشیم.

وی گفت : روند کاهشی دمای هوا تا روز جمعه ادامه دارد و حداکثر دمای هوای روز جمعه سی درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.