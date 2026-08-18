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استاندار البرز با تأکید بر ضرورت توجه جدی به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید خانوارها گفت: تمام اعضای تنظیم بازار استان باید بر معیشت مردم متمرکز باشند و همه توان خود را برای حمایت از مردم و ایجاد رضایتمندی به کار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مجتبی عبداللهی روز سه شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ در جلسه تنظیم بازار استان البرز با تأکید بر ضرورت توسعه عرضه مستقیم کالاهای اساسی، اظهار کرد: غرفههای عرضه مستقیم گوشت و مرغ باید از نظر کیفیت و قیمت تفاوت محسوس و قابل توجهی با بازار داشته باشند و در حوزه عرضه مستقیم میوه نیز همین رویکرد باید دنبال شود.
وی افزود: برای توسعه این غرفهها باید اراضی و جایگاههای مناسب پیشبینی و ایجاد شود، چراکه مردم از راهاندازی این مراکز رضایت دارند و بر همین اساس باید ظرفیت عرضه مستقیم کالا در استان افزایش یابد.
استاندار البرز با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت کالاهای عرضهشده در این مراکز بیان کرد: کیفیت بار غرفهها باید به شکل مداوم از سوی دستگاههای مربوطه، از جمله دامپزشکی، مورد بررسی و پایش قرار گیرد تا کالا با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد.
عبداللهی همچنین بر نظارت بر روند ارائه خدمات در غرفههای عرضه مستقیم تأکید کرد و گفت: فرآیند خدمترسانی در مراکز ایجادشده باید به صورت مستمر مورد نظارت قرار گیرد تا خللی در روند ارائه خدمات، بهویژه در حوزه کالابرگ، ایجاد نشود.
وی با اشاره به ضرورت مقابله جدی با افزایش قیمتها عنوان کرد: باید در مقابل افزایش قیمتها با جدیت مقاومت کنیم و اجازه ندهیم کنترل قیمتها از دست خارج شود. در این مسیر، توجه به معیشت مردم و قدرت خرید خانوارها باید در اولویت تصمیمگیریهای تنظیم بازار قرار گیرد.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای مرتبط، اتحادیهها و اصناف باید ورود جدی به موضوع تنظیم بازار داشته باشند و با همکاری و همافزایی، زمینه کنترل قیمتها و حمایت از مصرفکنندگان را فراهم کنند.
برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم پاییزه در تمامی شهرستانهای البرز
عبداللهی در ادامه بر ضرورت برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم پاییزه ویژه بازگشایی مدارس و استقبال از مهر در تمامی شهرستانهای استان تأکید کرد و گفت: این نمایشگاهها باید با هدف تأمین اقلام مورد نیاز خانوادهها با قیمت و کیفیت مناسب و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز برپا شوند.
وی همچنین بر ضرورت توجه به موضوع لوازمالتحریر و فرهنگسازی در این حوزه تأکید کرد و افزود: باید در زمینه لوازمالتحریر اقدامات لازم انجام شود و به جای استفاده از شخصیتهای بیگانه، ظرفیت فرهنگی و هویتی کشور مورد توجه قرار گیرد و قهرمانان و اسطورههای ایرانی و اسلامی در تولید و عرضه این محصولات معرفی شوند.
ضرورت اصلاح فرآیندهای زنجیره تولید و عرضه نان
استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نان و نانواییها پرداخت و گفت: عوامل متعددی در زنجیره تولید نان مؤثر هستند و تحقیقات علمی نیز در این زمینه انجام شده است، بنابراین باید فرآیندهای موجود مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
عبداللهی افزود: باید فرآیندها به گونهای تغییر کند که هم نانوایان و هم مردم رضایت داشته باشند، از بروز تخلف جلوگیری شود و در نهایت نان باکیفیت به دست مردم برسد.
وی تأکید کرد: همه اعضای تنظیم بازار استان باید بر روی معیشت مردم متمرکز باشند و تمام توان خود را برای حمایت از مردم و ایجاد رضایتمندی معطوف کنند.
استاندار البرز در پایان با اشاره به همراهی مردم با نظام و مسئولان گفت: مردم حق بزرگی بر گردن ما دارند، چراکه همواره در صحنه بودهاند و از خدمتگزاران خود حمایت کردهاند و اکنون نوبت ماست که دین خود را به مردم ادا کنیم.