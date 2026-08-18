



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، از اجرای قاطعانه عملیات امحای ۳۸ هکتار از مزارع ذرت که با استفاده از منابع آبی نامتعارف آبیاری می‌شدند در محدوده شمال شرق کلان‌شهر شیراز خبر داد.

روح‌الله خوشبخت با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مجموعه‌های مرتبط در اجرای این طرح افزود: همکاری و هماهنگی بین دستگاهی در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی، نقش مهمی در پیشگیری از تداوم این اقدامات و صیانت از حقوق عمومی دارد.

خوشبخت تأکید کرد: مدیریت شهری شیراز در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع استفاده از آب‌های نامتعارف برای کشت محصولات کشاورزی را با جدیت دنبال می‌کند و اقدامات لازم برای جلوگیری از تهدید سلامت شهروندان و آسیب به محیط زیست در دستور کار قرار دارد.