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این تحلیلگر امور دفاعی پاکستان با اشاره به پیشنهاد ایران برای حل بحران افزود: رویکرد تهران در شرایط کنونی «بسیار واقع گرایانه» است.

وی گفت: ایران پس از تحمل خسارات و ویرانی های گسترده، اهرم نظامی کافی برای شکست آمریکا یا دستیابی به اهداف متعدد از طریق جنگ ندارد، اما در عین حال توانسته است مقاومت و پایداری خود را حفظ کند که این مسئله خود یک دستاورد مهم محسوب می شود. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ «خالد چشتی» افسر بازنشسته نیروی هوایی ارتش پاکستان و تحلیلگر امور دفاعی در شبکه هم نیوز گفت: آمریکا دیگر گزینه نظامی موثری در برابر ایران ندارد و هر چه واشنگتن زودتر به سمت واقع گرایی حرکت کند، زمینه برای نزدیک شدن دیدگاه های دو طرف بیشتر خواهد شد.این تحلیلگر امور دفاعی پاکستان با اشاره به پیشنهاد ایران برای حل بحران افزود: رویکرد تهران در شرایط کنونی «بسیار واقع گرایانه» است.وی گفت: ایران پس از تحمل خسارات و ویرانی های گسترده، اهرم نظامی کافی برای شکست آمریکا یا دستیابی به اهداف متعدد از طریق جنگ ندارد، اما در عین حال توانسته است مقاومت و پایداری خود را حفظ کند که این مسئله خود یک دستاورد مهم محسوب می شود.



این تحلیلگر پاکستانی افزود: با توجه به میزان خسارات وارد شده به زیرساخت های ایران، ادامه مسیر نظامی منطقی نیست و دولت آمریکا نیز چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت ناچار است به سمت راهکارهای دیپلماتیک حرکت کند.



وی با تاکید بر اینکه هر دو طرف به حفظ وجهه و ارائه تصویری از پیروزی نیاز دارند، گفت: آمریکا و ایران هر دو می خواهند دستاوردی ملموس داشته باشند که بتوانند آن را به عنوان نتیجه و «غنیمت جنگی» به طرف مقابل و افکار عمومی خود نشان دهند.

به گفته چشتی، فشارهای اقتصادی و نگرانی های ناشی از 6 ماه درگیری نیز بر مواضع دو کشور تاثیر گذاشته است.

خالد چشتی همچنین گفت: مواضع ایران در طول این دوره تحت تاثیر روحیه خشم و انتقام جامعه این کشور قرار گرفته و این مسئله در فضای سیاسی و تصمیم گیری کشور بازتاب داشته است.

وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معتقد است توانسته، در برابر جنگ ایستادگی کند و به همین علت انتظار دارد دستاورد ملموسی از این روند حاصل شود و تصمیم نهایی نیز بر اساس منافع ایران اتخاذ شود.

وی در پایان تاکید کرد: روند کلی را مثبت ارزیابی می کند و بعید می داند آمریکا یا ایران بار دیگر در چنین سطحی وارد جنگ شوند.

این تحلیلگر پاکستانی گفت: اکنون زمینه برای حرکت به سمت حل و فصل بحران فراهم شده و مهم تر از هر چیز آن است که طرفین ابتکار عمل را برای آغاز روند سیاسی و دیپلماتیک به دست بگیرند.