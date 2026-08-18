وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ نماز و انس با قرآن در مدارس، گفت: سند تحول بنیادین میثاق و نقشه راه حرکت نظام تعلیم و تربیت است و مدیران آموزش و پرورش باید با رصد مستمر شاخص‌های آغاز سال تحصیلی، برای مهری آرام و کم‌دغدغه آماده شوند.

نماز، قرآن و اجرای سند تحول بنیادین محور حرکت آموزش و پرورش است

نماز، قرآن و اجرای سند تحول بنیادین محور حرکت آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، با اشاره به اهمیت نماز در نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: اگر رسالت آموزش و پرورش را هدایت می‌دانیم، باید توجه داشته باشیم که نماز یکی از مهم‌ترین ابزارهای هدایت است و آیات متعددی از قرآن بر رسالت پیامبران در دعوت مردم به نماز تأکید دارد.

وی افزود: از خودمان و از اتاق و محیط کاری خود شروع کنیم و مروج و عامل واقعی نماز باشیم. در حوزه نماز اقدامات خوبی انجام شده، اما همچنان فاصله زیادی با نقطه مطلوب داریم و باید بیش از گذشته به معرفت‌افزایی نسبت به نماز توجه کنیم.

کاظمی با اشاره به برنامه‌های سال آینده در حوزه نماز گفت: اجلاس نماز و برنامه‌های این حوزه را با شعار «برای نماز برخیزیم» دنبال خواهیم کرد و پیام‌های رهبر شهیدمان در این زمینه را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش، توجه مدیران به نماز و قرآن را از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی مدیران نظام تعلیم و تربیت دانست و تصریح کرد: مدیری که به نماز و قرآن توجه نکند، نمی‌تواند نسبت به مأموریت اصلی تعلیم و تربیت بی‌تفاوت باشد.

ضرورت انس روزانه با قرآن

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت قرآن در زندگی فردی و اجتماعی فرهنگیان و دانش‌آموزان گفت: موضوع نخست، انس با قرآن است؛ باید ببینیم خودمان روزانه چقدر با قرآن ارتباط داریم و تا چه اندازه تلاش می‌کنیم آموزه‌های قرآنی در زندگی ما تجلی و تبلور پیدا کند.

کاظمی افزود: عبادت، اخلاق، احترام، نثر مسئولیت‌پذیری، تقوا، ایثارگری، جهاد و شهادت باید در زندگی ما با آموزه‌های قرآن پیوند داشته باشد. قرآن مسیر سعادت انسان را نشان می‌دهد و تلاش ما باید این باشد که پیش از دعوت دیگران، خودمان با قرآن مأنوس باشیم.

وی با اشاره به ویژگی‌های رهبر شهید در انس با قرآن، بر ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: آموزش قرآن باید با استفاده از همه ابزارها و امکانات موجود توسعه پیدا کند و پشتیبانی از این مأموریت مهم، وظیفه ماست.

آماده‌سازی آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود، آغاز سال تحصیلی را یک رویداد بزرگ ملی دانست و اظهار کرد: حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون دانش‌آموز در آستانه آغاز سال تحصیلی قرار دارند و جنب‌وجوش اجتماعی و فضای عمومی جامعه با حضور دانش‌آموزان شکل می‌گیرد. تمام تلاش ما باید این باشد که قطار تعلیم و تربیت در آغاز سال تحصیلی به‌درستی حرکت کند.

وی بر ضرورت رقم خوردن «مهری آرام، کم‌دغدغه و کم‌مشکل» تأکید کرد و افزود: از امروز باید با سرعت بیشتری برای آغاز سال تحصیلی حرکت کنیم و مدیران، هر روز داشبورد مدیریتی خود را در این زمینه مرور و شاخص‌های مختلف را با دقت رصد کنند.

وزیر آموزش و پرورش، ثبت‌نام دانش‌آموزان، تأمین نیروی انسانی و صدور ابلاغ‌ها را از جمله موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: مدیران کل و رؤسای آموزش و پرورش باید این موارد را به‌صورت روزانه رصد کنند؛ بدانند چه میزان ابلاغ صادر شده، کجا با کمبود نیرو مواجه هستیم و چگونه باید این کمبودها را جبران کنیم.

وی تصریح کرد: اگر مدیر آموزش و پرورش از وضعیت حوزه تحت مدیریت خود اطلاعات دقیق نداشته باشد، اساساً مدیریت معنا ندارد.

کاظمی همچنین بر ضرورت تأمین به‌موقع کتاب‌های درسی تأکید کرد و گفت: سال تحصیلی با کتاب‌های درسی آغاز می‌شود. وقتی دانش‌آموز کتاب ندارد، گویی سال تحصیلی شروع نشده است؛ بنابراین تکمیل ثبت‌نام‌ها، تأمین کتاب‌های درسی و صدور ابلاغ‌ها باید با جدیت دنبال شود.

وی آمادگی فضای مدارس و برنامه‌ریزی برای استقبال از سال تحصیلی را از دیگر الزامات پروژه مهر برشمرد و افزود: قطار تعلیم و تربیت با مهر حرکت می‌کند و از همین حالا باید برای برنامه‌های آغاز سال تحصیلی و زنگ آغاز سال برنامه‌ریزی شود.

سند تحول بنیادین؛ میثاق و نقشه راه آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین گفت: سند تحول بنیادین میثاق ما و نقشه راه حرکت نظام تعلیم و تربیت است و همه برنامه‌ها و سیاست‌های آموزش و پرورش باید در چارچوب این سند تعریف شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی در سطح ستاد و مدرسه اظهار کرد: برنامه‌ریزی مبتنی بر ستاد در سطح وزارتخانه و الگوی مدرسه تراز در سطح مدارس، از تفاوت‌های مهم مسیر پیش‌روی آموزش و پرورش است.

کاظمی با اشاره به شرایط متفاوت سال تحصیلی پیش‌رو گفت: امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد؛ کشور یک جنگ و اتفاقات بزرگ را پشت سر گذاشته و ملت ایران در برابر دشمنان و نظام سلطه سربلند بیرون آمده است. بنابراین مدیران آموزش و پرورش، مدیران مدارس، مربیان پرورشی و معلمان باید فضای متفاوتی را برای سال تحصیلی جدید رقم بزنند.

وی خواستار برنامه‌ریزی ویژه در حوزه تربیتی و فرهنگی شد و از مجموعه‌های مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی، تشکل‌ها، بسیج فرهنگیان و بسیج دانش‌آموزی خواست برای آغاز سال تحصیلی برنامه‌های مشخص و مؤثری ارائه کنند.

خیران؛ یاران بزرگ آموزش و پرورش

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش خیران مدرسه‌ساز و خیرین آموزش و پرورش گفت: تکریم، تجلیل و همراهی با خیران و استفاده از ظرفیت بزرگ آنان در فضای تعلیم و تربیت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی خیران را یکی از بهترین یاران آموزش و پرورش دانست و افزود: این افراد فقط مدرسه نمی‌سازند، بلکه یک فرهنگ را می‌سازند و موجب شده‌اند موضوع آموزش و پرورش در فضای عمومی جامعه و در صدر توجه قرار گیرد. وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ضرورت سلامت اجرایی در مجموعه تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: مدیران نباید تحت تأثیر احساسات، ارتباطات یا امکاناتی که به‌صورت موقت و امانت در اختیار آنها قرار گرفته است، قرار گیرند.

تکریم معلمان، فراتر از پرداخت حقوق

وی با اشاره به اهمیت تکریم جامعه معلمان اظهار کرد: تمام بار نظام تعلیم و تربیت بر دوش معلمان است و ادارات آموزش و پرورش که مستقیماً با معلمان در ارتباط هستند، باید تکریم این جامعه بزرگ، کریم و نجیب را وظیفه خود بدانند.

کاظمی با اشاره به موضوع معیشت معلمان گفت: معیشت معلم فقط در حقوق خلاصه نمی‌شود. زمانی که پرداخت‌های یک معلم به‌روز می‌شود، زمانی که پاداش او به‌موقع پرداخت می‌شود و زمانی که به درمان و سایر نیازهای او توجه می‌کنیم، در واقع دغدغه معیشت او را مورد توجه قرار داده‌ایم.

وی افزود: افزایش حقوق یکی از مؤلفه‌های معیشت معلم است و مسائل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

دانشگاه فرهنگیان، سرچشمه تربیت نیروی انسانی

وزیر آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان را یکی از اساسی‌ترین بخش‌های نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: دانشگاه فرهنگیان سرچشمه جوشان تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش است و این سرچشمه زلال می‌تواند آموزش و پرورش را نسبت به آینده امیدوار کند.

وی خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها و رؤسای مناطق تأکید کرد: اگر مسئله‌ای در دانشگاه فرهنگیان وجود دارد، باید همانند توجه به سایر بخش‌های آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد و همه امکانات خود را در اختیار این دانشگاه قرار دهیم؛ چراکه این مجموعه برای ما معلم تربیت می‌کند.

کاظمی بر ضرورت تعامل نزدیک مدیران آموزش و پرورش با رؤسای دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد و گفت: نباید بین مدیران آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان فاصله‌ای وجود داشته باشد و این دو مجموعه باید در کنار یکدیگر حرکت کنند.

تأکید بر جانشین‌پروری و استفاده از ظرفیت جوانان

وی در ادامه، جانشین‌پروری و توجه به جایگاه جوانان و بانوان را از موضوعات مهم و مورد تأکید مدیران گذشته آموزش و پرورش دانست و گفت: موضوع جانشین‌پروری و توجه به جایگاه بانوان و جوانان از مسائلی است که از دکتر فانی به یادگار داریم و برای آن طرح و ایده ارائه شده است، اما در این حوزه خوب عمل نکرده‌ایم.

کاظمی افزود: هنوز از سرمایه‌های مدیریتی گذشته استفاده می‌کنیم و باید در حوزه جانشین‌پروری اقدامات روشن و بارزی انجام دهیم. نسل جوان و نسل جدید توانمندی‌های بسیاری دارند و در برخی حوزه‌ها توان آنها به‌مراتب بیشتر از نسل ماست؛ بنابراین باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی با اشاره به مشاوران امور جوانان در استان‌ها اظهار کرد: باید عملکرد گذشته در این حوزه را آسیب‌شناسی کنیم و اگر این طرح مؤثر بوده است، آن را ادامه دهیم. لازم است برای مشاوران امور جوانان نقشه راه مشخصی طراحی شود و این موضوع به‌صورت واقعی دنبال شود.

ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت بانوان در مدیریت

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه بانوان در این وزارتخانه گفت: بیش از ۵۰ درصد همکاران آموزش و پرورش را بانوان تشکیل می‌دهند، اما در استفاده از ظرفیت آنان، به‌ویژه در حوزه‌های مدیریتی، کم‌کاری کرده‌ایم و از این نظر عقب هستیم.

وی با اشاره به حضور بانوان در برخی استان‌ها در عرصه‌های مدیریتی اظهار کرد: از مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها می‌خواهم برای مسئول امور بانوان، با حفظ جایگاه مشاوری، حکم صادر کنند و همه مشاوران امور بانوان عضو شورای معاونین باشند.

کاظمی تأکید کرد: حداقل کاری که باید انجام دهیم، تقویت جایگاه امور بانوان است و باید تلاش کنیم از ظرفیت بانوان در حوزه‌های مدیریتی بیش از گذشته استفاده کنیم.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه موضوع جمعیت را نیز از دیگر مسائل مهم پیش‌روی نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد و بر ضرورت توجه به این موضوع در برنامه‌های آموزش و پرورش تأکید کرد.

جانشین‌پروری و استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان باید جدی دنبال شود

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت جانشین‌پروری و استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان، دوره ابتدایی را سنگ‌بنای نظام تعلیم و تربیت دانست و بر شناسایی دقیق بازماندگان از تحصیل و توجه ویژه به مدارس عشایری و استثنایی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، علیرضا کاظمی در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، با اشاره به موضوع جانشین‌پروری و توجه به جایگاه بانوان و جوانان اظهار کرد: این موضوع از مسائلی است که از دکتر فانی به یادگار داریم و برای آن طرح و ایده ارائه شده است، اما در این حوزه به‌خوبی عمل نکرده‌ایم.

وی افزود: باید در حوزه جانشین‌پروری اقدام بارز و روشنی انجام دهیم و نسل جوان و جدید را که توانمندی‌های بسیاری دارند، به کار بگیریم. عملکرد مشاوران امور جوانان در استان‌ها نیز باید آسیب‌شناسی شود و در صورت اثربخشی، این مسیر ادامه پیدا کند و برای آن نقشه راه مشخصی طراحی شود.

کاظمی با تأکید بر جایگاه بانوان در آموزش و پرورش گفت: بیش از ۵۰ درصد همکاران ما را بانوان تشکیل می‌دهند، اما در استفاده از ظرفیت آنان کم‌کاری کرده‌ایم و در این حوزه عقب هستیم.

وی از مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها خواست برای مسئول امور بانوان با حفظ جایگاه مشاوری حکم صادر کنند و افزود: مسئولان امور بانوان باید عضو شورای معاونین باشند و تلاش کنیم از ظرفیت بانوان در حوزه‌های مدیریتی بیشتر استفاده شود.

ضرورت توجه به دوره پیش‌دبستانی

وزیر آموزش و پرورش، توسعه دوره پیش‌دبستانی را از شاخص‌های مهم این وزارتخانه دانست و گفت: در حوزه پیش‌دبستانی، محتوا، شهریه و نظارت اهمیت زیادی دارد و باید نظارت بر این مراکز با جدیت دنبال شود.

کاظمی با اشاره به برخی محتواهای منتشرشده در فضای مجازی اظهار کرد: ما پیش‌دبستانی تراز نظام تربیتی می‌خواهیم، نه پیش‌دبستانی‌ای که در تعارض با اهداف نظام تعلیم و تربیت باشد.

ابتدایی، سنگ‌بنای نظام تعلیم و تربیت

وی با تأکید بر اولویت دوره ابتدایی تصریح کرد: دوره ابتدایی سنگ‌بنای نظام تعلیم و تربیت است و باید در نیروی انسانی، اعتبار، امکانات، تجهیزات، ورزش، تربیت بدنی و امور پرورشی، به این دوره اولویت داده شود؛ به‌ویژه در مناطق محروم.

کاظمی با اشاره به دشواری فعالیت معلمان ابتدایی گفت: برخی معلمان در شش پایه ابتدایی تدریس می‌کنند و معلمان ابتدایی در دورترین و سخت‌ترین مناطق کشور حضور دارند. باید از این معلمان حمایت و از تلاش آنان تقدیر شود.

وی افزود: هرچه به دوره ابتدایی بیشتر توجه کنیم، کار در دوره متوسطه آسان‌تر خواهد شد و بسیاری از مشکلات دوره‌های متوسطه ناشی از کم‌توجهی به دوره ابتدایی است.

تأکید بر آمار دقیق بازماندگان از تحصیل

وزیر آموزش و پرورش در ادامه، توسعه پوشش تحصیلی و توجه به بازماندگان از تحصیل را از اولویت‌های مهم دانست و گفت: باید توجه ویژه‌ای به مدارس عشایری و دانش‌آموزان عشایر داشته باشیم.

وی با انتقاد از ارائه آمار غیرواقعی درباره بازماندگان از تحصیل اظهار کرد: مدیران مناطق و مدیران کل استان‌ها باید موضوع بازماندگان از تحصیل را با دقت بررسی کنند و آمار واقعی در اختیار داشته باشند.

کاظمی افزود: نباید صرفاً با مقایسه آمار سامانه‌های آموزش و پرورش و ثبت احوال، افراد را بازمانده از تحصیل تلقی کنیم؛ چراکه بخشی از این افراد مهاجرت کرده‌اند، خارج از کشور هستند یا در مراکز آموزشی دیگری تحصیل می‌کنند.

وی تأکید کرد: اگر حتی یک دانش‌آموز بازمانده از تحصیل داشته باشیم، برای ما مهم است و باید برای بازگرداندن او به چرخه آموزش تلاش کنیم. برای این موضوع برنامه، گروه، تیم و سامانه داریم.

کاظمی در پایان، توجه و تقویت مدارس و ادارات آموزش و پرورش استثنایی را نیز از حوزه‌های راهبردی و مهم آموزش و پرورش عنوان کرد.

مولدسازی و برخورد با تخلفات باید جدی دنبال شود

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر مولدسازی املاک و اموال، پیشگیری از تخلفات اداری و برخورد قاطع با تخلفات عمدی، خواستار تقویت مدارس سمپاد و برنامه‌های باشگاه دانشمندان جوان شد.

علیرضا کاظمی در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، مولدسازی را یکی از دو گنجینه ارزشمند برای رفع مشکلات آموزش و پرورش دانست و گفت: عملکرد استان‌ها در این زمینه باید به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران بررسی و تجربه‌های موفق میان استان‌ها منتقل شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در مستندسازی املاک و اموال، بر پیگیری جدی مولدسازی و ارائه بازخورد عملکرد استان‌ها تأکید کرد.

کاظمی درباره تخلفات اداری نیز گفت: باید با آگاهی‌بخشی و پیشگیری، از تخلفات غیرعمدی ناشی از ناآگاهی جلوگیری کنیم و رویکرد اصلاحی داشته باشیم، اما در برابر تخلفات عمدی نباید اغماض کرد. وی تخلفات مالی و سوءاستفاده‌های مالی، تخلفات اخلاقی و تخلفات سیاسی را از مواردی دانست که باید با جدیت با آنها برخورد شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین بر تقویت مدارس سمپاد، باشگاه دانشمندان جوان و افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های علمی تأکید کرد و گفت: موفقیت‌های المپیادی دانش‌آموزان ارزشمند است، اما فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مدارس نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان تأکید کرد: نباید مدارس را به دوگانه‌هایی مانند سمپاد و غیربرتر، دولتی و غیردولتی یا استثنایی و غیر استثنایی تقسیم کرد؛ همه مدارس باید در چارچوب یک نظام آموزشی واحد و زیرمجموعه سیاست‌های آموزش و پرورش فعالیت کنند.

مدارس غیردولتی ظرفیت بزرگی برای نظام تعلیم و تربیت هستند

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر حمایت، هدایت، ارتقای کیفیت و نظارت بر مدارس غیردولتی، گفت: این مدارس با حدود ۲۰ هزار مدرسه و ۲.۵ میلیون دانش‌آموز، ظرفیت بزرگی برای نظام تعلیم و تربیت کشور هستند.

علیرضا کاظمی در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، با رد نگاه دو قطبی به مدارس دولتی و غیردولتی اظهار کرد: مدرسه، مدرسه است و نگاه ما باید حمایت، هدایت، کیفیت‌بخشی و نظارت بر همه مدارس باشد.

وی با اشاره به چالش شهریه مدارس غیردولتی گفت: هزینه‌های این مدارس به‌دلیل اجاره ساختمان، نیروی انسانی و هزینه‌های جاری افزایش یافته، اما برای شهریه سقف و قاعده تعیین شده و نظارت بر آن باید ادامه داشته باشد.

کاظمی همچنین با اشاره به ظرفیت نهضت سوادآموزی گفت: نهضت سوادآموزی کارنامه‌ای پرافتخار دارد و باید از این ظرفیت ارزشمند متناسب با نیازهای جدید جامعه بزرگسال استفاده کنیم.

وی افزود: رویکرد مدرسه‌محوری، استفاده از معلمان توانمند، تقویت مراکز یادگیری محلی و توسعه سواد از محورهای برنامه جدید نهضت سوادآموزی است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را نیز یک وظیفه ملی و انقلابی دانست و بر توجه مجموعه آموزش و پرورش به این موضوع تأکید کرد.

صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، نوسازی تجهیزات، فرهنگ‌سازی و نظارت بر میزان مصرف در مدارس و ادارات آموزش و پرورش را خواستار شد.

علیرضا کاظمی در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را یک وظیفه ملی و انقلابی دانست و گفت: باید همزمان در حوزه بازسازی و نوسازی تجهیزات، اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ‌سازی و نظارت بر صرفه‌جویی اقدام کنیم.

وی پیشنهاد کرد برای مناطق آموزش و پرورش سامانه‌ای طراحی شود تا میزان مصرف آب و برق ادارات به‌صورت ماهانه ثبت و رصد شود.

کاظمی با اشاره به ضرورت توجه به صرفه‌جویی به‌عنوان یک ارزش قرآنی، از سازمان دانش‌آموزی برای اجرای برنامه‌های مرتبط با انرژی قدردانی کرد و خواستار تداوم این برنامه‌ها در مدارس کشور شد.

وی همچنین بر استفاده دانش‌آموزان از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی ایجادشده در حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: باید یک بسته جامع صرفه‌جویی، هم در حوزه سخت‌افزاری و هم در حوزه فرهنگی، در آموزش و پرورش دنبال شود.