قرعه کشی دور گروهی فوتبال لیگ نخبگان آسیا امروز در کوالالامپور مالزی برگزار شد و تیم‌های استقلال و تراکتور حریفان خود را شناختند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی لیگ نخبگان آسیا در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ در کوالالامپور مالزی برگزار شد و تیم‌های راه‌یافته به این رقابت‌ها از جمله تراکتور و استقلال حریفانشان را شناختند.

منطقه غرب:

* گروه یک: العین امارات، شباب‌الاهلی امارات، الغرافه قطر و پاختاکور ازبکستان

* گروه دو: استقلال تهران ایران، النصر عربستان، تراکتور تبریز ایران و القادسیه عربستان

* گروه سه: السد قطر، نفتچی ازبکستان، الوصل امارات و الشمال قطر

* گروه چهار: الاهلی عربستان، نیروی هوایی عراق، الهلال عربستان و الاتحاد عربستان

تیم های استقلال و تراکتور به عنوان دو نماینده فوتبال ایران، در مرحله گروهی این رقابت‌ها ۸ دیدار (چهار دیدار در خانه و چهار دیدار خارج از خانه) برگزار خواهند کرد.

هر تیم با تیم‌های دو ستون کناری خود بازی خواهد کرد. بازی‌های اول تیم‌ها در لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب روز‌های دوشنبه ۲۳ شهریور و سه‌شنبه ۲۴ شهریور برگزار می‌شود.

حریفان استقلال: العین امارات (خارج از خانه) السد قطر (خارج از خانه) الشباب الاهلی امارات (خانه) نفتچی ازبکستان (خارج از خانه) الغرافه قطر (خانه) الوصل امارات (خارج از خانه) پاختاکور ازبکستان (خانه) الشمال قطر (خانه)

حریفان تراکتور: العین امارات (خارج از خانه) السد قطر (خارج از خانه) الشباب الاهلی امارات (خانه) نفتچی ازبکستان (خارج از خانه) الغرافه قطر (خانه) الوصل امارات (خارج از خانه) پاختاکور ازبکستان (خانه) الشمال قطر (خانه)



منطقه شرق:

گروه پنج: بوریرام یونایتد تایلند، دائه جون هاناسیتی زن کره جنوبی، تای پورت تایلند و کنگ آن هانوی ویتنام

گروه شش: کاشیما آنتلرز ژاپن، ویسل کوبه ژاپن، بیجینگ گوان چین و کیوتو پرپل سانگا ژاپن

گروه هفت: جیونبوک هیوندای کره جنوبی، نیوکاسل جتس استرالیا، پوهانگ استیلرز کره جنوبی و راتچابوری تایلند

گروه هشت: شانگهای پورت چین، جوهور دارالتعظیم مالزی، کاشیوا ریسول ژاپن و گامبا اوزاکا ژاپن





سال گذشته الاهلی عربستان با برتری مقابل ماچیدای ژاپن عنوان قهرمانی لیگ نخبگان آسیا را به دست آورد.