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بر اثر تصادف در محور دزفول به اندیمشک یک نفر جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: ساعت ۵ بامداد، طی تماس با سامانه ۱۲۵، وقوع یک فقره تصادف در محور دزفول ـ اندیمشک به سامانه ۱۲۵ این سازمان اطلاع داده شد.
عبدالحسین معظم فر افزود: آتشنشانان ایستگاههای عملیاتی شماره یک و پنج پس از دریافت خبر، بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و با حضور در محل، ضمن ایمنسازی صحنه، عملیات امدادرسانی و رهاسازی سرنشینان گرفتار در کابین خودروی پژو پارس را آغاز کردند.
وی ادامه داد: آتشنشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی و ست هیدرولیک نجات، اقدام به باز کردن بخشهای آسیبدیده کابین خودرو کرده و سرنشینان گرفتار را از داخل خودرو خارج کردند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول بیان کرد: در این حادثه، یک خانم حدوداً ۲۳ ساله جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و رهاسازی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.