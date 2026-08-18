گروه هکری زیرو‌بایتس که مسئولیت حمله سایبری به اداره کل امور مالی عمومی فرانسه را بر عهده گرفته، اعلام کرد که بخشی از داده های مسروقه را در ازای «چند هزار» یورو به دو نفر فروخته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ هکرها در فرانسه، داده های هک شده اداره مالیات را فروختند. گروه هکری زیرو‌بایتس (ZeroBytes) که مسئولیت حمله سایبری به اداره کل امور مالی عمومی فرانسه را بر عهده گرفته، اعلام کرد که بخشی از داده های مسروقه را در ازای «چند هزار» یورو به دو نفر فروخته است.

درز این داده ها اطلاعات مالیاتی صدها هزار نفر را شامل می شود.این حملات سایبری، به سرقت اطلاعات مربوط به دست کم ۶۷۸ هزار فرد یا کسب و کار و همچنین حدود ۲۰۰ هزار حساب ثبت شده در سوابق اداره ثبت اسناد و املاک فرانسه منجر شده است.

گفته شده داده های به سرقت رفته حاوی اطلاعات حساسی هستند که ممکن است برای کلاهبرداری یا سرقت هویت، مورد استفاده قرار گیرد. در پی افشای فروش اطلاعات هک شده، نخست وزیر فرانسه یک جلسه بحران با محور بررسی این حمله سایبری تشکیل داد.