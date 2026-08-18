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معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از اجرای طرح تعویض گروهی چراغهای فرسوده آزادراه تهران–کرج با چراغهای LED مدرن خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش قابل توجه مصرف انرژی و افزایش روشنایی و دید کاربران جادهای در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز؛ مهدی حاجعلی اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود وضعیت روشنایی آزادراه تهران–کرج، عملیات تعویض چراغهای فرسوده این محور با چراغهای LED مدرن در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: استفاده از این چراغها علاوه بر افزایش کیفیت و گستره روشنایی مسیر، موجب کاهش بسزایی در مصرف انرژی و بهبود شرایط دید رانندگان، بهویژه در ساعات شب، خواهد شد.
حاج علی تصریح کرد: پیش از این، عملیات اجرای این طرح در محدوده ابتدای حوزه استحفاظی استان البرز در منطقه گرمدره به طول دو کیلومتر انجام شده بود و در ادامه، عملیات اجرای طرح از گرمدره تا پل حصارک به طول ۱۸ کیلومتر آغاز شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز خاطر نشان کرد:این پروژه با هدف نوسازی تجهیزات روشنایی و ارتقای سطح ایمنی و خدمترسانی به کاربران آزادراه تهران–کرج ادامه خواهد یافت.