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مسابقات آزاد جوجیتسو قهرمانی کشور با عنوان «جام هرمز» ۲۹ و ۳۰ مرداد در تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات آزاد جوجیتسو قهرمانی کشور با عنوان «جام هرمز» پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مرداد در ورزشگاه کارگران (شهید برومندی) تهران برگزار خواهد شد.
این رقابتها با هدف توسعه و گسترش جوجیتسو، ارتقای سطح فنی ورزشکاران، شناسایی استعدادهای برتر و فراهمکردن زمینه رقابت میان جوجیتسوکاران کشور برنامهریزی شده است و ورزشکاران در ردههای سنی مختلف به رقابت خواهند پرداخت.
این مسابقات در ردههای سنی زیر ۱۴ سال، زیر ۱۶ سال، زیر ۱۸ سال و زیر ۲۱ سال برگزار میشود و ورزشکاران واجد شرایط میتوانند با حضور در این رویداد، توانمندیهای خود را در عرصه رقابتهای کشوری محک بزنند.
جام هرمز با حضور جوجیتسوکاران، مربیان و کادر فنی از نقاط مختلف کشور برگزار میشود و پیشبینی میشود این رقابتها فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای جوان و تقویت پشتوانههای جوجیتسو کشور باشد.