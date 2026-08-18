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شبکه یک جریان کودتا را امشب ساعت ۲۳ پخش میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، بازخوانی ۷۳ سال دشمنی آمریکا با ملت ایران موضوع این برنامه است.
در همایش «سلام جنگلبان» از کارگردان و بازیگر نقش اصلی مجموعه تلویزیونی سرخدار قدردانی شد.
اولین بار بود که یک مجموعه در این وسعت و ابعاد در حوزه منابع طبیعی و جنگل ساخته شد و سعی شد که مشکلات ، دغدغه ها و ظرفیتهایی که توجه به جنگل دارد در این مجموعه دیده شود.
پخش فصل دوم مجموعه «کشتیگیران» به زودی از سیما آغاز میشود.
این مجموعه که در ۱۳ قسمت ۱۵ دقیقهای تولید شده روایت مسابقات کشتی استانی و رقابتهای انتخابی کشوری برای مخاطبان نوجوان است.
رادیو نمایش جان سخت را هر روز ساعتهای ۸، ۱۶ و ۲۰:۳۰ پخش میکند.
این اثر داستان پسری است که که در کودکی فرصت درس خواندن پیدا نمیکند، اما هر فرصتی را برای آموختن غنیمت میشمرد.