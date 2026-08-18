به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فردوس گفت: طرح بهسازی و ساماندهی کوچه صفا، با پیشنهاد و پیگیری نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد در مجلس و با تأمین اعتبار لازم، با هدف الگوسازی، ارتقای کیفیت محیطی و حفظ ارزش‌های منظر طبیعی و درختان کهنسال این کوچه طراحی شده است.

شبنم‌زاده، افزود: در این مرحله، قطعه‌ای از کوچه صفا به صورت کامل بهسازی و ساماندهی خواهد شد که اجرای کف‌سازی مسیر سواره رو، ساماندهی پیاده‌روها، نصب مبلمان شهری و بهسازی میان‌جو‌ها را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت کوچه صفا در ساختار طبیعی، تاریخی و فرهنگی قنات جهانی بلده گفت: قنات جهانی بلده تنها یک سازه انتقال آب نیست، بلکه مجموعه‌ای به‌ هم‌ پیوسته از عناصر طبیعی، تاریخی، معماری و اجتماعی است که در طول زمان، نقش مهمی در شکل‌گیری سکونتگاه‌ها، باغ‌ها، مسیر‌های دسترسی و زندگی مردم منطقه داشته است.