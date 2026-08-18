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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری مراسم اربعین تدفین رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها خبر داد و گفت: این مراسم فردا شب پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی حرم مطهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام محمدحسن ذاکری رئوف، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در جلسه هماهنگی بزرگداشت مراسم اربعین تدفین رهبر شهید انقلاب که با حضور دستگاههای مختلف اجرایی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: برنامه اصلی و متمرکز این مراسم در حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها برگزار خواهد شد و پس از آن نیز برنامههای مختلفی در ادارات، مساجد و تجمعات شبانه در سطح شهر قم برگزار میشود.
وی با اشاره به همزمانی اربعین تدفین رهبر شهید انقلاب با ۹ ربیعالاول و آغاز امامت حضرت ولی عصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف افزود: با توجه به این تقارن، مراسم امسال با شعار «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: برنامههای بزرگداشت اربعین تدفین رهبر شهید انقلاب در روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه برگزار میشود و دستههای عزاداری و تجمعات شبانه نیز در نقاط مختلف شهر به اجرای ویژهبرنامههای این مناسبت خواهند پرداخت.
حجتالاسلام ذاکری رئوف با اشاره به برنامههای روز پنجشنبه گفت: همزمان با شهادت امام حسن عسکری علیهالسلام، ویژهبرنامه اربعین تدفین رهبر شهید انقلاب در تمامی مساجد استان قم برگزار میشود.
وی تأکید کرد: برگزاری این برنامهها با مشارکت دستگاههای اجرایی، مساجد، هیئتهای مذهبی و مجموعههای فرهنگی استان، زمینه حضور گسترده مردم در آیینهای بزرگداشت این مناسبت را فراهم میکنند.