به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از اسلام آباد، وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات آمیت شاه، وزیر کشور هند، اعلام کرد ادعاهای مطرح شده توسط این مقام دولت دهلی نو بخشی از کارزار مغرضانه هند علیه پاکستان است.

آمیت شاه روز دوشنبه مدعی شده بود نیروهای امنیتی هند در عملیاتی هماهنگ در ۱۴ ایالت این کشور، بیش از ۲۰۰ نفر را که آنها را اعضای یک شبکه تروریستی موسوم به «شبکه شهزاد بهاتی» می دانند، بازداشت کرده اند و این شبکه با حمایت سازمان اطلاعات پاکستان (ISI) فعالیت می کرده است.

به گفته وی، این عملیات در ۱۲ اوت و پیش از روز استقلال هند انجام شده و از حملات احتمالی در این کشور جلوگیری کرده است.

وزارت امور خارجه پاکستان این ادعاها را رد کرد و گفت: هند با مرتبط کردن بازداشت های انجام شده در داخل این کشور به پاکستان، تلاش می کند توجه افکار عمومی را از چالش های امنیتی داخلی خود منحرف کند.

اسلام آباد تاکید کرد هند برای دستیابی به اهداف سیاسی خود بارها پاکستان را مسئول مشکلات امنیتی معرفی کرده است.

وزارت امور خارجه پاکستان همچنین هند را به حمایت از تروریسم و انجام فعالیت های مخرب در خارج از مرزهای این کشور متهم کرد و افزود: طرح چنین اتهامات بی اساسی نمی تواند توجه جامعه جهانی را از اقدامات هند منحرف کند.

در این بیانیه همچنین به پرونده «کلبهوشن یادیو » به عنوان آنچه پاکستان «شواهد غیرقابل انکار از فعالیت های تخریبی هند» می داند اشاره شده است.